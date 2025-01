Brasileiros brigam com revista americana após previsão do Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Após virar a queridinha dos brasileiros por prever a indicação de Fernanda Torres e “Ainda estou aqui” ao Oscar 2025, a revista Variety está sendo “cancelada” por brasileiros justamente por causa do prêmio. Nesta sexta-feira (24/1), a publicação divulgou uma previsão de que a estatueta de Melhor Atriz vai para Demi Moore e que Fernanda Torres não tem chances de ganhar.

“As probabilidades são complicadas. Torres não foi indicada ao prêmio SAG ou BAFTA, o que significa que ela não enfrentará seus concorrentes — Demi Moore ("A substância"), Erivo, Mikey Madison (“Anora”) ou Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”) — até a Noite do Oscar. Moore, a atual favorita, ganhou bastante atenção por sua atuação no filme de terror. Ao mesmo tempo, a interpretação de Erivo da Elphaba de pele verde em "Wicked" se tornou um fenômeno cultural e pode imitar a vitória de Idina Menzel no Tony há mais de 20 anos”, começou a publicação.

“A história e as estatísticas não estão do lado de Torres. Desde a criação do SAG Awards em 1995, apenas três atores ganharam um Oscar sem receber pelo menos uma indicação ao SAG (...) Para Torres, uma vitória desafiaria a gravidade”, destacou.

No entanto, a revista viu como positiva as indicações brasileiras. “O momento mais impressionante — e bem-vindo — da manhã das indicações veio do drama brasileiro de Walter Salles, ‘Ainda estou aqui’, que recebeu três indicações importantes: Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz para Fernanda Torres e Melhor Filme”, afirmou.

Mas esse aceno positivo não foi suficiente para os fãs brasileiros, que estão na torcida para que Fernanda leve a estatueta. “Então, não acredito mais neles, pois assim me convém”, declarou um internauta.

“Enquanto há vida há esperança! Enquanto existirem brasileiros na terra estaremos junto das nossas Fernandas agarrando toda oportunidade para torcer por elas!”, escreveu um perfil. Veja mais reações:

Esse ano descobrimos se o Oscar odeia mais latinos ou filme de terror pic.twitter.com/vh3za9jSmV — V C B (@vitimbrands) January 23, 2025

“Essa vitória seria como desafiar a gravidade”



A Fernanda Torres indo assim pro palco buscar o prêmio : pic.twitter.com/Cj5hNHs7LQ — Beyônica (@beyonica_) January 23, 2025