Demi Moore, de 62 anos, defendeu as cenas de nudez em "A substância" (2024), consideradas importantes para a construção de sua personagem no filme.





Moore explicou que as cenas em que aparece nua "não foram sexualizadas". Em entrevista à revista Woman, a atriz destacou que gravar o longa foi uma experiência diferente porque a nudez contida no filme não era uma sexualização banalizada, mas sim para ajudá-la a "explorar sua própria vulnerabilidade" na construção da personagem.

A atriz ressaltou que conversou sobre as cenas de nudez com a diretora do Coralie Fargeat. "Foi uma experiência muito vulnerável e nós falamos bastante sobre isso. Essas cenas me transportaram para um lugar autêntico que precisava ser alcançado. Sinceramente, não senti que elas foram sexualizadas já que a maioria delas eram comigo mesma".





Ela ressaltou que, na vida real, muitos dos momentos de autocrítica ocorrem quando a pessoa se encontra sozinha, despida. "Frequentemente, estamos despidos quando estamos sozinhos, nesses momentos de autopercepção e autocrítica. Acho que a profundidade da vulnerabilidade e o impacto que isso teve em mim foram essenciais para me ajudar a encontrar minha própria vulnerabilidade".





Moore também falou sobre etarismo e admitiu que, em algum momento de sua vida, já esteve no mesmo lugar de sua personagem, mas que aprendeu a valorizar outros detalhes, além da aparência física."Ironicamente, isso aconteceu quando eu era bem mais jovem. Especificamente, na cena em que [minha personagem] está prestes a sair de sua prisão autoimposta para ir a um encontro? Acho que, na tentativa de se arrumar ou tentar melhorar as coisas, às vezes, você pode acabar piorando. Novamente, acho que todos nós já passamos por momentos assim".





Em "A substância", Demi interpreta uma guru fitness com a carreira em declínio. Para se manter ativa e atraente para a sociedade, ela recorre a uma substância misteriosa, que cria uma versão jovem e sensual de si mesma.





Pela atuação em "A substância", Demi Moore venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia ou Musical. Ela é uma das fortes candidatas ao Oscar 2025 e concorre diretamente com Fernanda Torres pela estatueta.

