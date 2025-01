Ao ouvir a apresentação de Almir Sater na novela “Pantanal”, levada ao ar pela extinta TV Manchete, em 1990, Danilo Bayão se apaixonou pelo som da viola. Oito anos depois, voltou a escutar o instrumento, mas desta vez ao vivo, tocado por um amigo de seu primo e se sentiu arrebatado por aquele som. Hoje, já tocando profissionalmente, o artista lança o álbum “Danilo Bayão toca Almir Sater". Independente, o disco traz 13 músicas do cantor, compositor e violeiro sul-mato-grossense.



“Quero que as pessoas curtam o meu disco, que está harmônico, melodioso e gostoso de ouvir. Quero que ele leve muita paz e bons momentos às pessoas. É um álbum para se ouvir admirando e lembrando do Brasil verde. A mensagem é essa, a melodia é essa, aquela coisa gostosa para trazer harmonia ao ouvinte", afirma Danilo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O artista lembra que a ideia de gravar o disco surgiu quando assistiu à apresentação do trio formado por Fernando Sodré (viola), Enéias Xavier (contrabaixo) e Neném (bateria). “Durante um solo do baterista, imaginei a música 'Estradeiro', de Almir Sater, sendo tocada em cima daquela batida. Fiquei com aquele som na minha cabeça. Na semana seguinte, levei a ideia para o compositor e violeiro Fernando Sodré. A partir daí, começamos a construir os arranjos, a pensar no próprio álbum. Por outro lado, continuo tendo contato com Almir desde 'Pantanal', pois ele é um grande violeiro e adoro vê-lo tocar.”

O músico confessa que sempre gostou de ouvir música sertaneja. “Ouvia muito quando ia para uma propriedade rural que meu pai tinha. Na época de 'Pantanal', estava com 13 anos. Aos 19, comecei a trabalhar e meus primeiros salários foram gastos com CDs, principalmente de Almir. Comprei toda a coletânea dele e passei a conhecer sua obra mais a fundo, não só clássicos como 'Tocando em frente', 'Um violeiro toca' e 'Comitiva esperança'. Em 1990/2000, apresentei um programa de música caipira na rádio comunitária da UniBH, quando tive a oportunidade de entrevistar Almir.”



Repertório

Danilo conta que inicialmente a ideia era fazer um álbum com 10 músicas, mas percebeu que algumas canções não poderiam ficar de fora. “Então, acabei gravando 13 faixas. Escolhi as músicas de acordo com meu gosto e preferência.” O artista revela que também começou a compor. “Estou engatinhando nessa arte”, diz.

O amor pela viola, segundo o músico, foi além da novela “Pantanal”. “Mas por causa de Almir e Sérgio Reis é que me veio a ideia de aprender a tocar violão.” Em 1999, ele conheceu Fernando Viola, que o ajudou a comprar seu primeiro instrumento.



“Foi ali que tudo começou, me aprofundei na música caipira de verdade e passei a frequentar um reduto de violeiros que havia no Mercado Novo”, relembra. “Lá perto existia uma loja chamada Sacolão do Disco, que era especializada em música caipira. Hoje tenho um armário em casa só de música caipira, com cerca de mil discos. Tenho a coleção inteira das duplas Tião Carreiro e Pardinho, Lio e Leo, e Cacique e Pajé”, acrescenta.



Para Danilo, um dos melhores violeiros da atualidade é Zé Mulato. “Ele faz dupla com o Cassiano. O que aquele cara toca e compõe é uma enormidade. Gosto muito também do Fernando Sodré, que é um grande violeiro, um instrumentista nato.”

“DANILO BAYÃO TOCA ALMIR SATER”

• Álbum de Danilo Bayão

• 13 faixas

• Disponível nas plataformas digitais

FAIXAS



- “ESTRADEIRO”

- “TERRA DE SONHOS”

- “PEÃO”

- “BOIADA”

- “UM VIOLEIRO TOCA”

- “BRASIL POEIRA”

- “CANOA”

- “CAPIM RIBANCEIRA”

- “KIKIÔ”

- “TREM DE LATA”

- “BOIEIRO DO NABILEQUE”

- “RASTA BONITO”

- “TOCANDO EM FRENTE”