Vista geral do gramado e da piscina da casa do

Rio de Janeiro – A máxima que televisão engorda ou aumenta os traços de quem aparece no vídeo funciona muito bem para a casa do “Big Brother Brasil”, que chega nesta segunda-feira (13/1) à sua 25ª edição, com 24 participantes, divididos em 12 duplas. Se na telinha, o espaço de convivência de "brothers" e "sisters" parece ser gigantesco, ao vivo, não é isso tudo, mas mesmo assim brilha aos olhos.



O Estado de Minas visitou a casa do BBB 25 na última sexta-feira (10/1) e conheceu detalhes e charmes do espaço construído nos Estúdios Globo, em Curicica, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Inspirada na novela "Caminhos da Índias", sala é o espaço preferido do apresentador Tadeu Schmidt GLOBO/DIVULGAÇÃO

A visita começa pelo gramado e a piscina. É emocionante ver todo aquele cenário, afinal, goste-se ou não, os jogadores do reality são personagens de certa forma tão próximos a nós quantos os heróis e vilões dos cinemas, dos livros e das novelas.

Cadeiras e sofás bem confortáveis nas varandas mostram que será fácil sentar por ali, observar toda a movimentação e, quem sabe, desenhar estratégias para sair do jogo são, salvo e com o bolso cheio. O prêmio justifica o esforço. A expectativa para este ano é que o vencedor volte para casa com cerca de R$ 6 milhões. "O que está em disputa pode chegar a R$ 3 milhões, mais R$ 3 milhões em carros e premiações", contabilizou o diretor do programa, Rodrigo Dourado.

Cozinha Xepa, do grupo Pipoca, e cozinha Vip, do grupo Camarote Helvécio Carlos/EM/D.A Press

Big Fone para o Big Boss dá os recados que podem mudar o destino do jogo Helvécio Carlos/EM/D.A Press

Quarto inspirado em novelas nordestinas Helvécio Carlos/EM/D.A Press

Crochê está presente na decoração Helvécio Carlos/EM/D.A Press

Academia

A decoração da casa é homenagem aos 60 anos da emissora. "O tema da casa é inspirado em ambientes por onde aconteceram as histórias da TV Globo. Vocês podem ver histórias urbanas, praianas, rurais desse 'Brasilzão' profundo que temos", disse Dourado, enquanto apontava para as imagens dispostas nas laterais da casa. A academia, óbvio, faz referência à “Malhação”, um dos maiores sucessos da emissora.



A cereja do bolo na área externa são os dois aparelhos de telefone. É nele, no Big fone, que o Big Boss dá os recados que podem dar uma reviravolta ao destino do jogo e dos jogadores. São dois aparelhos, um em cada lado do gramado, mas bem discretos em contrapartida à riqueza de detalhes da casa.

Dos quartos, três estavam abertos e chamavam atenção pela decoração lembrando novelas nordestinas, de época e o programa “Fantástico”.



Quem ganhar as provas e for para o quarto do líder, segundo o apresentador Tadeu Schmidt, vai se dar bem. "Agora ele terá direito a um apartamento com vários ambientes, incluindo cozinha e geladeira."



A decoração ganha charme especial com quadros de personagens marcantes da história da teledramaturgia, como Sinhozinho Malta e Viúva Porcina, da novela “Roque Santeiro”, que no BBB 25 serão testemunhas oculares da história. A sala remete, à primeira vista, a “Caminho das Índias” (2009), com toda a exuberância daquela cultura milenar, inspiração para um dos maiores sucessos de Glória Perez.



Cozinhas



Aliás, a sala é o espaço preferido do apresentador. As razões, ele aponta. "É ali que tem a eliminação, onde normalmente conhecemos o campeão, ali que eu faço o meu discurso, que é a coisa mais forte para mim, é ali que converso com os brothers e sisters. É o lugar principal da casa e o mais forte."



As cozinhas VIP e Xepa estão uma em frente a outra. A primeira é mais requintada e lembra personagens que sempre curtiram ostentação. A predominância é do dourado, preto e verde. A outra, com temas populares, é mais simples, com objetos de plástico.



Apesar de todo o charme da casa, lá não é lugar para os fracos. E detalhe importante: as câmeras estão ali observando tudo, sem a menor cerimônia. E pelos próximos 100 dias nada escapará aos olhos do “Big brother”.



* O repórter viajou a convite da Rede Globo