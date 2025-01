Falta pouco para que a casa mais vigiada do Brasil receba seus novos moradores. A partir de segunda-feira começa mais uma disputa do Big Brother Brasil, que completa 25 edições. Mas, enquanto as 11 duplas não ocupam a casa, o Estado de Minas conheceu o espaço e bateu um papo com Rodrigo Dourado, diretor do Gênero Reality; Angélica Campos, diretora-geral do Big Brother Brasil; Mariana Mônaco, gerente de Produção; e Tadeu Schmidt, apresentador do programa.

Para comemorar as 25 edições, muitas novidades estão em torno do programa. A melhor delas é o valor do prêmio, que, segundo Dourado, pode ultrapassar os R$ 6 milhões, levando em consideração outras premiações ao longo dos 100 dias do programa.