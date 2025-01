Completando 18 anos de estrada neste 2025, a companhia de teatro mineira O Trem inaugura nesta sexta-feira (10/1) uma temporada de espetáculos voltados às infâncias. Com cinco peças em cartaz, a programação segue até o dia 10 de fevereiro, no Teatro I do CCBB-BH.



Ao todo, serão cinco finais de semana de apresentações, com um espetáculo em cartaz a cada vez. Todos os textos são autorais do grupo, e as apresentações ocorrem de sexta a segunda, sempre às 15h.



A diretora artística do Trem, Livia Gaudêncio, assina a dramaturgia das montagens. Embora a companhia também trabalhe com releituras de peças clássicas, Livia justifica a escolha do repertório como uma chance de apresentar novas histórias ao público.



“É muito gratificante pensar que resistimos até hoje”, diz ela sobre os 18 anos de atividades ininterruptas do coletivo, criado por um grupo de estudantes da Escola de Teatro da PUC. A companhia circula com suas montagens pelo Brasil e já passou por países como Chile, Uruguai e Portugal.



Floresta mágica

A estreia desta sexta-feira será com o primeiro texto autoral da companhia. Escrito em 2010, “A fantástica floresta” conta a história de João, um menino que recebe a ajuda de animais para encontrar o paradeiro do avô perdido em uma floresta mágica.



A montagem chega repaginada para a temporada no CCBB-BH, com cenários, figurinos, trilha sonora e texto aprimorados. “Atualizamos os diálogos para trazer temas atuais. Quem assiste vai perceber referências dos dias de hoje”, aponta Gaudêncio.



A peça trata da consciência sobre o meio ambiente e a atualidade do tema inspirou a criação de uma nova trama sobre o assunto: “Margot e a árvore da vida”. Apresentado pela primeira vez ao público, o espetáculo encerra a temporada do Trem no CCBB, com exibições nos dias 7, 8, 9 e 10 de fevereiro.



Desta vez, as questões ambientais serão abordadas a partir do ponto de vista de uma protagonista que tem o poder de sentir o que os animais e as plantas sentem. No decorrer da trama, Margot encontra um menino que veio do futuro, e a história se cruza com discussões sobre a crise climática.



Elenco

A programação conta ainda com os espetáculos “A menina que entra em livros”, “O que mora no escuro” (vencedor do Prêmio Sinparc de Melhor Espetáculo Infantil de 2016) e “Princesa Falalinda sem papas na língua”. Os atores Deinha Baruqui, Fabiana Loyola, Jordan Antunes, Leo Campos, Isabella Michielini, Luciano Luppi, Elton Monteiro e Cecília Gaudêncio se revezam nos elencos das peças.



Entre os temas abordados nas montagens estão silenciamento feminino, segurança doméstica e prática da leitura. Livia Gaudêncio conta que a chave para trabalhar com dramaturgia infantil é não subestimar as crianças.



“Vejo o teatro como a possibilidade de criar novas histórias a respeito do nosso tempo. Como diretora artística, acredito que o teatro tem a função de falar de coisas importantes, de discutir temas da atualidade através de histórias. Isso é muito poderoso”, diz.



“Para nós, é muito importante e gratificante conseguir dialogar com as crianças sobre temas difíceis. Você pode criar uma história para falar desses assuntos, trazendo ludicidade, música e humor”, diz a dramaturga. Ela garante que as peças também divertem os pais. “A gente não pensa só nas crianças, porque elas nunca vêm sozinhas ao teatro.”



Para este ano, o plano da companhia O Trem é circular por escolas, cidades do interior e periferias, dentro e fora do estado de Minas Gerais. “Há muito tempo não fazíamos temporadas assim e, depois de pôr o pé na estrada, não temos previsão de quando voltamos para a capital”, comenta Livia Gaudêncio.



PROGRAMAÇÃO



10/1 a 13/1

“A fantástica floresta”

17/1 a 20/1

“A menina que entra em livros”

24/1 a 27/1

“O que mora no escuro”

31/1 a 3/2

“Princesa Falalinda sem papas na língua”

7/2 a 10/2

“Margot e a árvore da vida”

MOSTRA O TREM COMPANHIA DE TEATRO - 18 ANOS

Com os espetáculos “A fantástica floresta”, “A menina que entra em livros”, “O que mora no escuro”, “Princesa Falalinda sem papas na língua” e “Margot e a árvore da vida”, no Teatro I do CCBB BH (Praça da Liberdade, 450 - Funcionários). Apresentações de sexta a segunda, sempre às 15h. Ingressos à venda no site e na bilheteria do local, a R$ 30 (inteira) e

R$ 15 (meia). Até 10 de fevereiro.