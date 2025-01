Desde terça-feira (7), um incêndio florestal atinge a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Com isso, vários eventos cinematográficos e televisivos foram adiados ou cancelados:









INDICADOS AO OSCAR





O anúncio dos indicados seria no dia 17 de janeiro, mas foi adiado para o dia 19. Com isso, os votantes também terão dois dias a mais para submeterem seus votos. Os membros têm até terça-feira, 14 de janeiro, às 17h, para finalizarem suas escolhas.

CRITICS CHOICE AWARDS 2025





A premiação seria realizada no próximo domingo (12). Com os incêndios, a cerimônia foi adiada para o dia 26 de janeiro. O filme "Ainda Estou Aqui" está indicado na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira.

JIMMY KIMMEL LIVE!





O talk show que é um sucesso nos Estados Unidos também foi cancelado nessa semana e não há novas datas para serem remarcadas. Nesta quinta-feira (9), Fernanda Torres estaria no programa.

BAFTA TEA PARTY





Outro importante premiação que foi cancelada. O BAFTA Tea Party aconteceria no próximo sábado (11) no Hotel Four Seasons de Beverly Hills.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

PREMIERES E EXIBIÇÕES DE LANÇAMENTOS DE FILMES





Várias premières e exibições de lançamentos de filmes que aconteceriam em Los Angeles nos próximos dias foram canceladas. Entre elas, a exibição de "Ainda Estou Aqui" e as premieres de "Lobisomem" e "The Last Showgirl".