Em meio ao incêndio que atinge Los Angeles, o ator Ben Affleck evacuou sua mansão no bairro Pacific Palisades e buscou refúgio na casa de sua ex-esposa, a atriz Jennifer Garner. Os dois têm três filhos juntos. Não há informações de que a mansão do artista foi atingida pelo fogo.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o TMZ, Ben foi visto indo até a casa de Jeniffer, que também mora em Los Angeles com os filhos. No entanto, a estrela de “De repente 30” mora em um local considerado mais seguro.

Os atores foram casados entre 2005 e 2018. Apesar do divórcio, mantêm uma relação de amizade em prol dos três filhos: Violet, 19, Fin, 15, e Samuel, 12. Eles chegaram a comemorar o Natal juntos no ano passado.

O incêndio começou na manhã de terça-feira (7/1), por uma junção de ventos fortes e uma seca, que já passa de seis meses no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos cinco pessoas morreram e muitas outras ficaram com "ferimentos significativos".







Mais de 30 mil foram evacuadas da região, sendo que muitas levaram apenas seus animais de estimação e a roupa do corpo. A região era conhecida pelas mansões de famosos, como Paris Hilton, Billy Crystal e o casal Leighton Meester e Adam Brody.