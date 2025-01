Casas reduzidas a cinzas, comércios em chamas e moradores atônitos refletem o panorama desolado da comunidade de Altadena, ao norte de Los Angeles, severamente atingida por um incêndio descontrolado que provocou um inferno na quarta-feira.

"Era aqui que minhas irmãs e eu morávamos", disse William Gonzales à AFP, em frente a uma pilha de escombros.

"E perdemos praticamente tudo, as chamas consumiram todos os nossos sonhos de anos aqui. Tudo virou cinzas", comentou.

Desde terça-feira, Los Angeles tem sido assolada por vários incêndios violentos que ocorreram simultaneamente e até agora causaram cinco mortes.

Mais de 100.000 pessoas estão sob ordens de evacuação, e fortes rajadas de vento de até 160 km/h têm espalhado as chamas.

O incêndio em Altadena começou na tarde de terça-feira e se espalhou rapidamente a ponto de carbonizar mais de 2.000 hectares em 24 horas.

"Esta loja era a minha vida inteira", soluçou um homem que pediu privacidade enquanto olhava para a loja de bebidas que ele administrava há três décadas.

O homem, visivelmente devastado, ligou para a família para mostrar as ruínas do que antes era seu negócio.

A poucos metros dali, Jesús Hernández olhava atônito para os restos da casa de seus pais, carbonizada pelas chamas.

"Espero que a seguradora possa cobrir as despesas, caso contrário teremos que ficar na casa de amigos", disse ele.

- "Nada como isso" -

Em questão de horas, as brasas desencadearam um panorama apocalíptico em Los Angeles.

Mais de 1.000 prédios foram consumidos pelos vários incêndios, e nuvens cinzas e alaranjadas cobriram a cidade na costa oeste dos Estados Unidos durante todo o dia.

Os ventos de Santa Ana, tradicionais na Califórnia nesta época do ano, atingiram sua maior magnitude em uma década, explicaram especialistas.

Isso, somado à seca atípica dos últimos meses, criou um cenário de pesadelo para os bombeiros que lutam em condições desiguais em todas as frentes.

O desafio foi tamanho que vários hidrantes secaram em meio à luta, às vezes impossível, contra as chamas.

Em meio ao desespero, David Stewart decidiu ficar para proteger sua casa das chamas em Altadena.

"O condado cortou nosso fornecimento de água, então saímos com pás para jogar terra nas chamas", disse Stewart, de 50 anos.

Sobrecarregado pela fumaça e respirando com dificuldade, ele aponta para os restos carbonizados do que antes era sua rua.

"Era uma pequena loja de antiguidades e uma pizzaria. Esses lugares estão aqui há muito tempo, desde que estou vivo", contou.

Jesse Banks, que tentava encontrar seu filho que fugiu do incêndio separadamente, expressou descrença na força do fogo.

"Moro nesta área há 20 anos e já vimos incêndios nas montanhas, mas nunca nada parecido com isso", comentou.

- Longe de melhorar -

As autoridades alertam que a situação está longe de melhorar.

Um novo incêndio ocorreu na quarta-feira à noite nas famosas Hollywood Hills, forçando mais evacuações na área conhecida pela Calçada da Fama, entre outras atrações turísticas.

Os ventos diminuíram, mas as condições climáticas desfavoráveis devem continuar até sexta-feira, de acordo com as previsões.

Em meio ao desastre, cientistas lembram que as mudanças climáticas causadas pela ação humana agravam a intensidade dos fenômenos naturais.

"A mudança climática provavelmente afeta tudo", disse Debbie Collins, outra moradora de Altadena. "Tenho certeza de que contribuiu para isso", acrescentou ela.

