O casal de atores Leighton Meester (a Blair, de “Gossip girl") e Adam Brody (o Seth, de “The O.C.”) perdeu a mansão onde moravam, em Los Angeles, nos Estados Unidos, por conta do incêndio florestal que se alastrou pelo bairro Pacific Palisades nessa quarta-feira (8/1). A mansão, avaliada em US$ 7,5 milhões (aproximadamente R$ 46 milhões), foi comprada pelo casal em 2019.









Conforme imagens nas redes sociais, o fogo destruiu boa parte do imóvel, que ficou em ruínas. As fotos mostram muita fumaça preta no local.

Antes e depois da mansão do casal Google Maps / redes sociais





De acordo com o Daily Mail, a casa foi comprada por US$ 6,5 milhões, o equivalente a R$ 39,8 milhões. A mansão tinha cinco quartos, seis banheiros, piscina infinita, sala de jogos e cinema privativo, tudo isso em três andares e 560 metros quadrados. No momento do incêndio, não havia ninguém em casa. Mas a perda material foi total. O casal morava no local com seus dois filhos pequenos, Arlo e um menino nascido em setembro de 2020 que não teve o nome divulgado.





Casados há 10 anos, Leighton e Adam são alguns dos queridinhos de Hollywood e, com o incêndio, dominaram as manchetes de jornais internacionais. “A residência de Leighton Meester e Adam Brody era um verdadeiro símbolo de luxo. Comprada em 2019, a propriedade tinha três andares, uma sala de estar espaçosa, uma cozinha gourmet e uma área externa com piscina e vista panorâmica do Oceano Pacífico. Cada detalhe da propriedade foi cuidadosamente projetado para oferecer conforto e privacidade, servindo como um refúgio ideal para a família”, escreveu o site Page Six.





“A perda da propriedade não foi apenas material, mas também emocional para o casal, que considerou a mansão um porto seguro para criar seus filhos”, lamentou o Daily Mail. Os atores estiveram no Globo de Ouro, no último domingo (5/1), onde falaram sobre o segredo para o casamento, que já dura 10 anos.





“Temos banheiros separados de fato. E eu vou para o escritório. É legal. Uma camada mais longe das crianças e com mais privacidade”, declarou o astro ao portal Access Hollywood.

Incêndio em Los Angeles

O incêndio começou na manhã de terça-feira (7/1), por uma junção de ventos fortes e uma seca, que já passa de seis meses no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos cinco pessoas morreram e muitas outras ficaram com "ferimentos significativos".

Mais de 30 mil foram evacuadas da região, sendo que muitas levaram apenas seus animais de estimação e a roupa do corpo. A região era conhecida pelas mansões de famosos, como Paris Hilton e Billy Crystal.