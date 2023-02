Homem tenta se adaptar à rotina de pai solo em "A nova vida de Toby"

Depois que o casamento de Rachel (Claire Danes) e Toby Fleishman (Jesse Eisenberg) termina, ele pasa a cuidar sozinhos dos dois filhos (foto: STAR/DIVULGAÇÃO)

A vida começa aos 40? A de Toby Fleishman (Jesse Eisenberg) tem início aos 41. Depois do fim do casamento de 15 anos com Rachel (Claire Danes), ele está soltinho para se aventurar no mundo do sexo casual dos aplicativos de namoro em Nova York. Mas nem tudo é tão fácil assim. De uma hora para outra, Rachel desapareceu da face da Terra. E Toby se vê às voltas com os dois filhos, Hannah (Meara Mahoney Gross) e Solly (Maxim Swinton).