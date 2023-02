Thiago Delegado e Márcio Borges avaliam a evolução do carnaval de BH

Diretor musical do Concurso de Marchinhas Mestre Jonas, Thiago Delegado fará um paralelo entre a evolução da folia na capital mineira e os aspectos criticados pelas composições vencedoras (foto: Mayka Bretas/Divulgação )

Belo Horizonte está entre as três cidades com a maior produção de marchinhas de carnaval, se não for a primeira. Quem garante isso não é qualquer um, e sim o cantor, compositor e arranjador Thiago Delegado, que se tornou um dos principais nomes do carnaval de Belo Horizonte nos últimos anos.





Desde 2012, ele é diretor musical do Concurso de Marchinhas Mestre Jonas, sendo responsável por elaborar os arranjos de todas as canções que concorrem. Além disso, é também membro do bloco Unidos do Barro Preto e, por muito tempo, foi diretor musical do Bloco da Calixto.





“Costumo dizer que a maior contribuição autoral para o carnaval de Belo Horizonte está no concurso de marchinhas”, afirma Delegado. “Os blocos agitam milhões de pessoas, mas não têm uma produção autoral significativa. Quais são as músicas do carnaval de BH? Geralmente, são releituras de vários ritmos.”





As marchinhas serão assunto de conversa, seguida de show, de Delegado com Márcio Borges nesta sexta-feira (17/2), no Bar do Museu Clube da Esquina. O bate-papo e a apresentação integram o projeto Centenas e Dezenas - por Márcio Borges - Carnaval 2023, que terá a cada dia a apresentação de um convidado, até a próxima terça (21/2).





‘Esperando o metrô’ Em sua participação, Delegado pretende contar um pouco da história do carnaval de Belo Horizonte por meio das marchinhas. “Estamos falando do ‘O baile do Pó Royal', 'O eco do buraco’ e ‘Esperando o metrô’, que tratam de coisas que nós vivemos durante todos esses anos na cidade, viraram música e foram eternizadas”, diz.





Ele observa que as canções citadas criticavam, respectivamente, o helicóptero do ex-senador Zezé Perrella apreendido com cocaína; a escavação de um buraco na Praça Sete pelo então prefeito Márcio Lacerda, que sugeria a construção de nova linha do metrô, e, por fim, a promessa nunca cumprida da linha 2 do metrô, que seguiria até o Barreiro.





“Estou vendo agora o Léo Burguês ser cassado lá na Câmara [o vereador do União Brasil renunciou ao mandato, para evitar a cassação] e lembro que, em 2011, no primeiro concurso de marchinhas, a canção vencedora foi a ‘Coxinha da madrasta’, do Flávio Henrique (1968-2018), que falava justamente sobre o caso de superfaturamento de coxinha pelo Léo Burguês”, cita o músico.





O Concurso de Marchinhas Mestre Jonas, que tradicionalmente tratava de temas relativos à capital ou ao estado, acabou se nacionalizando. Em 2020, por exemplo, último ano em que o concurso foi realizado antes das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a marchinha vencedora foi “E quem não deu, Damares?”, de Alexandre Rezende.





A marchinha era uma sátira à campanha de prevenção à gravidez na adolescência que estimula a abstinência sexual, conduzida pelo então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves.





Todos esses contextos que inspiraram as canções serão explicados no bate-papo com Márcio Borges, que será permeado por interpretações das canções citadas. “Acho que a diversão desse show, em primeiro lugar, é trocar uma ideia com uma pessoa inteligentíssima, que é o Marcinho Borges, um compositor do mais alto calibre, e refletir com ele sobre a composição e a crônica da cidade, de tudo que a gente viveu nos últimos 10 anos”, afirma Delegado.





“O intuito do show é a gente relembrar isso com muito bom humor para ver se, relendo essas marchinhas, é uma forma de vermos se nós aprendemos com os erros do passado”, afirma.





PROGRAMAÇÃO





Confira as atrações dos demais dias do projeto





Sábado, 18/2:





» Das 14h às 17h – Bloco da Esquina

» Às 20h – Entrevista e bate-papo de Márcio Borges com Marcos Frederico





Domingo, 19/2:





» Das 15h às 18h – Show Serginho Olly

convida Egydio e Zenith

» Às 20h30 – Entrevista e bate-papo de Márcio Borges com o irmão Telo Borges, seguido de show de Telo





Segunda-feira, 20/2:





» Das 15h às 18h – Bloco Enche Meu Copo

» Às 20h30 – Show de Gabriel Guedes e Júlia Guedes





Terça-feira, 21/2:





» Às 15h – Bloco Alalaor de Santa Tereza

» Às 21h – Show da banda Get Beatles









“CENTENAS E DEZENAS - POR MÁRCIO BORGES - CARNAVAL 2023”