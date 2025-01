A atriz e socialite Paris Hilton e o ator e escritor Billy Crystal estão entre as celebridades que perderam suas casas nos incêndios florestais que estão atingindo Los Angeles.

Mais de mil construções foram destruídas por seis incêndios diferentes dentro e ao redor da cidade, que é repleta de mansões de estrelas de cinema.

Algumas das piores devastações aconteceram no bairro luxuoso e residencial de Pacific Palisades, onde mais de 15 mil acres foram afetados. Uma parte do bairro foi reduzida a cinzas.

O ator James Woods, de filmes como Nixon e Cassino, chorou ao falar à rede CNN sobre a perda de sua propriedade em Pacific Palisades. "Um dia você está nadando na piscina e no dia seguinte tudo se foi", disse.

Ele chorou ao descrever como a sobrinha de oito anos de sua esposa ofereceu a eles seu cofrinho para ajudar a reconstruir sua casa.

Getty Images O ator James Woods diz que sua casa em Pacific Palisades desapareceu

O ator Billy Crystal disse, em nota, que ele e sua esposa, Janice, estavam "de coração partido" pela perda de sua casa em Pacific Palisades, onde moravam desde 1979.

O astro de Harry e Sally: Feitos um para o Outro disse em uma declaração: "Criamos nossos filhos e netos aqui. Cada centímetro da nossa casa estava cheio de amor. Lindas memórias que não podem ser tiradas".

"Estamos de coração partido, é claro, mas com o amor de nossos filhos e amigos, vamos superar isso."

A atriz Jamie Lee Curtis também foi forçada a evacuar. Ela escreveu no Instagram: "Nosso amado bairro se foi. Nossa casa está segura. Muitos outros perderam tudo."

Mandy Moore, a cantora e atriz de This Is Us: Histórias de Família, disse aos seguidores no Instagram que havia fugido com seus filhos e animais de estimação do caminho de um incêndio que havia deixado seu bairro em Altadena "arrasado".

Getty Images Paris Hilton disse que a perda da casa é 'algo que ninguém deveria ter que enfrentar'

Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Adam Sandler e Michael Keaton também têm casas em Pacific Palisades.

A imprensa noticiou que o casal de atores Adam Brody e Leighton Meester também teve sua mansão destruída pelos fogos.

A socialite Paris Hilton disse que perdeu sua casa em Malibu.

Ela disse em uma postagem no Instagram: "Sentar com minha família, assistir ao noticiário e ver nossa casa em Malibu queimar até o chão na TV ao vivo é algo que ninguém deveria ter que vivenciar".

"Esta casa é onde construímos tantas memórias preciosas... Meu coração e minhas orações estão com todas as famílias afetadas por esses incêndios."

Miles Teller, mais conhecido por seu papel em Top Gun: Maverick, e sua esposa, Keleigh Sperry, também teriam perdido sua casa em Pacific Palisades.

Postando no Instagram, Sperry compartilhou uma foto dos incêndios e um emoji de coração partido.

Ela pediu que as pessoas deixassem tigelas de água para os animais deixados para trás enquanto as pessoas evacuavam suas casas.

Getty Images Miles Teller e Keleigh Sperry perderam sua casa

Outras estrelas forçadas a fugir de suas casas incluem o ator de Guerra nas Estrelas Mark Hamill e o ator de Schitt's Creek Eugene Levy.

Em uma publicação no Instagram, Hamill disse que o incêndio é "o mais horrível" desde 1993, quando 18 mil acres queimaram, destruindo 323 casas em Malibu.

Ele disse que já havia evacuado sua casa em Malibu quando "na última hora surgiram pequenos incêndios em ambos os lados da estrada".

Levy disse que viu uma fumaça "preta e intensa" no horizonte.

"Não consegui ver nenhuma chama, mas a fumaça era muito escura", ele disse ao Los Angeles Times.

Getty Images Eugene Levy disse que viu fumaça preta no horizonte antes de evacuar

O ator Cameron Mathison também compartilhou um vídeo de sua casa reduzida a ruínas. "Estamos seguros. Mas isso é o que sobrou da nossa linda casa", escreveu a estrela da novela americana General Hospital.

"Nossa casa, onde nossos filhos foram criados e onde eles queriam criar os seus um dia."

A lendária compositora Diane Warren, que compôs sucessos clássicos como If I Could Turn Back Time e I Don't Want to Miss a Thing, também perdeu sua casa.

Ela postou uma foto da orla perto de sua casa, dizendo que a propriedade que ela teve por quase três décadas se foi.

O ator Steve Guttenberg, conhecido por Police Academy, ficou para ajudar a mover os carros para abrir caminho para os caminhões de bombeiros que chegavam.

Ele pediu aos moradores de Pacific Palisades que deixassem as chaves em seus carros abandonados para que pudessem ser movidos.

A escola Palisades Charter High School - usada no clássico de terror Carrie, A Estranha de 1976 - foi devastada.

Ex-alunos da escola incluem o diretor JJ Abrams, o músico Will.i.am e o ator Forest Whitaker.

Eventos com astros de Hollywood também foram cancelados.

As estreias dos filmes Imparável, Better Man - A História de Robbie Williams e Lobisomem foram canceladas, assim como a cerimônia ao vivo do Screen Actors Guild Awards.

O evento de indicações ao Oscar foi adiado do dia 17 para o dia 19 de janeiro.

As filmagens de programas baseados em Los Angeles, como Grey's Anatomy, Hacks e Jimmy Kimmel Live, foram pausadas.

O parque temático Universal Studios foi fechado durante o dia devido aos ventos extremos e perigo de incêndio.

Enquanto isso, um novo incêndio surgiu na quarta-feira à noite em Hollywood Hills, perto do famoso letreiro de Hollywood.