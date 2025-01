(FOLHAPRESS) - O Screen Actors Guild Awards, o SAG, o prêmio do Sindicato dos Atores, um dos principais termômetros para as indicações do Oscar e que pode ter Fernanda Torres na lista, adiou o anúncio dos indicados devido a incêndios próximos a Los Angeles, onde o evento ocorreria.





As indicações serão divulgadas nesta quinta-feira (9) no site do SAG, às 13h30 no horário de Brasília.





O anúncio seria feito nesta quarta (8), com apresentação dos atores Cooper Koch e Joey King. A revelação seria transmitida no canal do YouTube da Netflix.





"Com uma abundância de cautela pela segurança de nossos apresentadores, convidados e equipe, o anúncio das indicações ao vivo e presencial da 31ª edição anual do SAG Awards foi cancelado devido aos incêndios florestais e às condições adversas de vento em Los Angeles", escreveu o sindicato em seu perfil do Instagram.

"Os indicados serão revelados amanhã às 7h30 PT [13h30 no horário de Brasília] por meio de comunicado à imprensa e no site do SAG Awards. Estamos ansiosos para celebrar esses incríveis atores e seu trabalho na cerimônia do SAG Awards em 23 de fevereiro. Enquanto isso, pedimos a todos que se mantenham seguros e agradecemos pelo apoio contínuo."





Incêndios florestais avançam em direção aos subúrbios de Los Angeles, causando tempestades de vento e forçando evacuações. Casas e estruturas estão sendo prejudicadas e outros eventos também foram cancelados, como a estreia dos filmes "Better Man" e "Lobisomem".





Uma exibição do filme "Ainda Estou Aqui" marcado para terça (7), com votantes para o Oscar, precisou ser cancelado. O evento contaria com a presença da atriz vencedora do Globo de Ouro Fernanda Torres, além dos cineastas Walter Salles e Guillermo del Toro.





O 31° SAG Awards ocorre em 23 de fevereiro, apresentado por Kristen Bell e transmitido pela Netflix. Ele dará continuidade à temporada de premiações iniciada neste domingo (5) pelo Globo de Ouro.