Fernanda Torres e Tilda Swinton disputaram a mesma categoria no Globo de Ouro

Quem nunca imaginou poder mudar de vida com um ídolo, nem que seja por um dia? Gente como a gente, Fernanda Torres já desejou passar um dia na pele da atriz britânica Tilda Swinton, por quem disse nutrir uma admiração. O momento aconteceu durante o programa “Que história é essa, Porchat”, da GNT, em 2020 – cinco anos antes de a filha de Fernanda Montenegro vencer a britânica na categoria de Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro.





O momento foi recuperado após a premiação, que ocorreu no último domingo (5/1). "Se vocês pudessem ser uma pessoa por um dia, hoje?", perguntou Porchat aos convidados do programa, que incluíam Torres, Selton Mello e Marcelo Serrado.

"Nem sei falar o nome dela direito. A atriz Tilda Swinton. Ela é incrível! Eu acho que ela está se divertindo. E ela mora lá para cima, que é o lugar que quando vier o aquecimento global, vai ficar verde. Então, por todas essas razões, Tilda Swinton", disse Fernanda.





Quem resgatou o trecho foi o próprio Porchat. "Num dia você quer ser a Tilda Swinton, no outro você vence o #GoldenGlobes competindo com ela… que história!", escreveu no Instagram.









Tilda foi muito bem vista pelos brasileiros por, apesar de estar competindo com Fernanda, ter comemorado a vitória da brasileira. A britânica aplaudiu a concorrente de pé, o que levou a uma enxurrada de comentários positivos em suas redes sociais.











Fernanda Torres levou o prêmio por sua performance em “Ainda estou aqui”. Tilda concorreu por “O quarto ao lado”. Além delas, concorriam Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Winslet e Pamela Anderson.