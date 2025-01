Após a vitória de Fernanda Torres como Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro, na cerimônia realizada na noite de domingo (5/1), a internet resgatou um momento em que a brasileira elogia Angelina Jolie, que disputava o prêmio com a Vani de “Os normais”. Em uma dinâmica com Fernanda Young (1970-2019), Torres conta como seria se envolver com a norte-americana.





O momento aconteceu durante o programa "Irritando Fernanda Young", do GNT, em 2005. Na ocasião, a filha de Fernanda Montenegro disse que não se sentiria à altura da americana, que venceu o Oscar por seu papel no thriller “Garota, Interrompida” (1999).

"Fernanda, se você fosse fazer um filme com Angelina Jolie, você acha que ia rolar alguma coisa entre vocês?", questionou Young. "Ah não, Angelina é tão gostosa. Sempre que eu acho um homem muito gostoso...sei lá, ia ficar com vergonha. Ia dizer: 'Pô, cara, desculpa'. Não ia achar que estou à altura, não é muito bom. Não sei", respondeu.

"A Angelina, eu nem considero uma pessoa. Ela já é um outro nível. Nem entra em foco, você olha a Angelina e vai saindo de foco. Você vai chegando perto e aquilo não vai focando. Só Brad Pitt foca, aí os dois se aproximam... até ele foca. Ela não foca. A Angelina realmente... eu nunca ia me sentir à altura de Angelina. Nunca!", concluiu.

Em 2025, as duas se enfrentaram no Globo de Ouro, com a brasileira saindo vitoriosa. Fernanda Torres foi indicada por seu papel em “Ainda estou aqui”, enquanto Jolie concorria por “Maria”.

