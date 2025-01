Planetário do Espaço do Conhecimento UFMG é diversão garantida para crianças e adultos

Já é tradição que o Espaço do Conhecimento UFMG prepare uma programação especial para o período de férias escolares, em janeiro e julho. Neste mês, a partir desta quarta-feira (8/1) até o dia 31, o museu oferece 20 oficinas gratuitas, além de sessões no planetário e três exposições em exibição no local.



As atividades educativas foram planejadas para cativar as crianças, mas também convidam os pais a participar. De terça a domingo, sempre às 15h, o museu realiza oficinas sobre temas como astronomia, ciência, arte e cultura. As inscrições devem ser feitas duas horas antes do início das atividades, e o número de vagas varia conforme cada ação.



Um grupo de mediadores, formado por 20 alunos de diversos cursos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é responsável pela criação das oficinas. Música, teatro, engenharia aeroespacial, história e geografia são algumas das áreas de formação dos educadores, que trazem questões estudadas em seus cursos para o desenvolvimento das atividades.



Estímulo à criatividade

“A gente pensa muito nesse sentido de estimular a criatividade para que o público consiga aproveitar o museu também de forma imaginativa”, afirma Jonathan Barboza, assistente educativo do Espaço do Conhecimento.

Oficinas de colagem estimulam a criatividade das crianças Espaço do Conhecimento UFMG/divulgação



Entre as oficinas, se destacam atividades como jogos de tabuleiro, colagens e cultivo de plantas. Há opções recorrentes na programação do local, devido ao sucesso com o público, como a contação de histórias, que dividem espaço com oficinas inéditas em que os participantes poderão levar os materiais confeccionados para casa.



Hoje (8/1), os participantes irão explorar a arte dos mosaicos utilizando papéis coloridos, botões e miçangas. Amanhã, a oficina “Entre versos e traços” incentiva a criação de poesias e tirinhas com a temática da memória.





Contação de histórias

Na sexta-feira (10/1), o público poderá conhecer histórias sobre a relação de diferentes culturas com a luz. No sábado, a diversão será em dose dupla, com uma oficina sobre fenômenos físicos do cotidiano, como densidade de líquidos e refração da luz, e uma sessão extra com contação de histórias utilizando bonecos de sombras.

Oficina vai ensinar a criar máscaras africanas Espaço do Conhecimento UFMG/divulgação

No domingo, encerrando a programação da semana, os participantes confeccionarão máscaras africanas inspiradas no povo Dogon.



Desde a sua fundação, em 2010, o Espaço do Conhecimento UFMG promove a difusão do conhecimento científico de forma acessível. “Essa troca é muito importante porque conseguimos conversar com diferentes públicos sobre temáticas que muitas vezes são difíceis de acessar. Modular nosso vocabulário para atingir mais pessoas torna a ciência mais dinâmica e atrativa”, diz Jonathan Barboza.



Além das oficinas, as sessões do planetário são uma atração à parte. Com uma cúpula de mais de 8 metros de diâmetro, os visitantes podem observar o céu de diferentes locais do planeta. As sessões, comentadas pela equipe de astronomia do museu, acontecem de terça a domingo, com ingressos a R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia). Os temas variam de astronomia indígena e mitologia maia até paisagens da Antártica e o impacto da mineração em Minas Gerais.



O museu conta ainda com três exposições em cartaz: “Demasiado humano”, a exibição principal, explora a origem da vida, evolução e trajetória humana na Terra; “Metropolitramas”, mostra de curta duração, aborda os 50 anos da Região Metropolitana de Belo Horizonte e sua formação e, por fim, “Olhares metropolitanos”, é um concurso de fotografias sobre o cotidiano urbano que exibe 16 imagens selecionadas no hall do quinto andar.



Primeiro equipamento a compor oficialmente o Circuito Cultural Praça da Liberdade, o Espaço do Conhecimento UFMG completa 15 anos de fundação no próximo mês de março e terá programação especial para a data.

“Temos muitas atividades por vir. Vamos trazer mais oficinas e queremos continuar contando as histórias da Região Metropolitana e das populações indígenas e quilombolas mineiras. Além disso, também vamos trazer atividades que vão trabalhar a memória desse espaço”, afirma Jonathan Barboza.

FÉRIAS NO ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG



Oficinas gratuitas, desta quarta (8/1) a 31/1, sempre às 15h, no Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700 - Funcionários). As inscrições devem ser feitas duas horas antes do início das atividades. Vagas limitadas. Sábado (11/1), atividade extra às 18h.



PROGRAMAÇÃO

• HOJE (8/1)



15h - Oficina “Criar mosaicos com materiais diversos”

Crianças e jovens, de 4 a 16 anos

• QUINTA (9/1)



15h - Oficina “Entre versos e traços: Memórias em poesia e tirinhas”

Todos os públicos

• SEXTA (10/1)



15h - Oficina “Contos da Lua”

Todos os públicos







• SÁBADO (11/1)



15h - Oficina “Eu quero saber sobre: A água”

Crianças, de 8 a 12 anos

18h - Oficina “Sombras e contos”

Todos os públicos

• DOMINGO (12/1)



15h - Oficina “Confecção de máscaras africanas: Povo Dogon”

Todos os públicos, a partir de 8 anos