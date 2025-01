“Tela em transe: Desertos em cena” abre a programação 2025 do Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Praça Duque de Caxias – Santa Tereza). A mostra é uma viagem cinematográfica por paisagens desérticas e áridas retratadas em filmes de diferentes gêneros. Serão exibidos 26 filmes até 2 de fevereiro.

Entre os destaques estão “Duna: Parte 1” (2021) e “Duna: Parte 2” (2024), dirigidos por Denis Villeneuve, além do premiado “Nomadland” (2021), vencedor do Oscar nas categorias melhor filme, melhor direção (Chloé Zhao) e melhor atriz (Frances McDormand).

As sessões incluem ainda clássicos como "Rastros de ódio" (1956), de John Ford; e “Lawrence da Arábia” (1962), de David Lean. Títulos como “Onde os fracos não têm vez” (2007), dos irmãos Joel e Ethan Coen, e “Django Livre” (2012), de Quentin Tarantino, também estão na programação.

O cinema nacional é representado por “Deus e o diabo na terra do Sol” (1964), de Glauber Rocha, que ganha exibição nesta quarta (8/1), às 19h; “Cinema, aspirinas e urubus” (2005), de Marcelo Gomes, e “O céu de Suely” (2006), de Karim Aïnouz.

Nesta terça-feira(7/1), será exibido “A última tentação de Cristo” (foto), de Martin Scorsese, às 18h15. A programação completa está disponível no Portal Belo Horizonte (https://portalbelohorizonte.com.br/). Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla ou na bilheteria do cinema, com 30 minutos de antecedência e conforme disponibilidade.