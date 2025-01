Os brasileiros viveram uma final vitoriosa de Copa do Mundo com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama, na madrugada de segunda-feira (6/1). É o que aponta a pesquisa da Timelens, empresa de consultoria de dados e insights.





Segundo o levantamento, os assuntos mais comentados nas redes sociais após a vitória foram “Orgulho Nacional” (26%); “Marco Histórico” (25%), “Ditadura Militar" (23%). “Clima de Copa do Mundo” aparece em quarto lugar, 12% das menções.





O sentimento de revanche também apareceu. Isso porque, 26 anos atrás, Fernanda Montenegro foi indicada ao mesmo prêmio, mas não levou a estatueta, que ficou com a inglesa Cate Blanchett.

Além de dominar as redes sociais, o assunto também movimentou as buscas no Google. O levantamento mostrou que, na primeira semana do ano, as buscas pelo nome de Fernanda Torres aumentaram em 30% em relação aos últimos 20 anos. Também houve um aumento de 40% no interesse sobre o Globo de Ouro no último mês.





“Não há como negar que se trata de um fato histórico na nossa trajetória enquanto brasileiros e as redes sociais também sentiram essa emoção. Os dados revelam um grande interesse acerca do acontecimento, e uma necessidade ainda maior de representantes brasileiros neste tipo de premiação global”, explicou Renato Dolci, diretor da Timelens.

‘Ainda estou aqui’

Após a premiação, o interesse pelo filme “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, pelo qual Fernanda levou a estatueta, também aumentou. Na segunda, o Google divulgou que a frase “Ainda estou aqui assistir on-line” foi uma das mais procuradas no Brasil.





Também houve aumento no número de pesquisas sobre “Ainda estou aqui cinema”. Além do aumento no interesse por outros trabalhos da atriz e por sua idade.