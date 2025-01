A atriz Fernanda Torres anunciou, em seu perfil do Instagram, que foi embora de Los Angeles nesta quinta-feira (9/1), por conta do incêndio que atinge a cidade na Califórnia. Ela estava nos Estados Unidos para a cerimônia do Globo de Ouro, no último domingo, e cumpria uma agenda de compromissos após o prêmio.

Hoje, ela daria uma entrevista a um dos talk shows mais famosos dos Estados Unidos, apresentado por Jimmy Kimmel. No entanto, o encontro foi cancelado devido ao fogo. O programa também teria o ator Thimothée Chalamet e a banda The Lumineers.





A atriz, no entanto, segue nos Estados Unidos, com a campanha de divulgação do filme "Ainda estou aqui", que está em campanha para ser indicado ao Oscar.





Ontem, a atriz brasileira compartilhou em suas redes sociais uma foto do incêndio. "Da minha janela, vejo Los Angeles in flames", legendou a publicação, a expressão significa "em chamas."





O incêndio começou na manhã de terça-feira (7/1), por uma junção de ventos fortes e uma seca, que já passa de seis meses no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos cinco pessoas morreram e muitas outras ficaram com "ferimentos significativos".











Mais de 30 mil pessoas foram evacuadas da região, sendo que muitas levaram apenas seus animais de estimação e a roupa do corpo. A região era conhecida pelas mansões de famosos, como Paris Hilton, Billy Crystal e o casal Leighton Meester e Adam Brody.