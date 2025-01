Os ex-atores mirins Angelo Massagli e Caitlin Hale se casaram, após oito anos de relacionamento, no último domingo (5/1). Os dois se conheceram há 21 anos, quando estrelaram o filme “Escola do rock” (2003), protagonizado por Jack Black e dirigido por Richard Linklater. Os dois tinham 10 anos na época.

Caitlin e Angelo no casamento e em "Escola do rock"





A festa de casamento contou com a presença de colegas de elenco do filme, conforme publicações nas redes sociais. Em “Escola do rock”, Hale e Massagli viviam Marta e Frankie, respectivamente, dois alunos que fazem parte da turma que passa a ter aulas com Dewey Finn (Jack Black). Finn ensina rock para as crianças e as leva para uma batalha de bandas. Marta se torna uma das backing vocals da banda da escola; e Frankie, o segurança do grupo no filme.

Atualmente, Caitlin é tecnóloga de ultrassom de ginecologia e obstetrícia. Enquanto Angelo seguiu com a carreira de ator, além de ser advogado. O romance começou em 2016, mas só veio a público em 2021, durante uma entrevista à Inside Edition.

Marta e Frankie, personagens de 'Escola do rock'

Na ocasião, eles revelaram que se aproximaram quando Cate contou, em um grupo de mensagens com os colegas de elenco do filme, que estava de mudança para a Flórida, onde Angelo já morava. O noivado foi descoberto por fãs do filme em meados do ano passado, por conta de um ensaio publicado no Instagram dos dois.



Segundo o New York Times, Jack Black foi convidado para o casamento, mas não pôde comparecer, por já ter um compromisso agendado. Caitlin contou ao jornal que acreditava que, mesmo não estando presente, ele certamente estava celebrando pelos seus ex-alunos.