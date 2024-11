O casal Healing e Heryck se casou no último domingo (3/11). Mas a união chamou atenção por ser diferente do convencional. A noiva usou um vestido preto e vermelho e a cerimônia foi celebrada por seu filho. Mas o mais diferente foi o local escolhido para a união: o Cemitério da Saudade, em Sumaré, no interior de São Paulo.





Para os dois, que são umbandistas, o local era repleto de simbolismos. “A gente não veio fazer bagunça, é um ponto de encontro das nossas entidades. Teve muita gente que criticou, mas também teve muita gente que veio com palavras positivas e de carinho, e é isso que importa”, disse a noiva ao jornal O Globo.











Healing, conhecida como Rainha da Feitiçaria nas redes sociais, disse que o local é uma “praça linda, mas onde ninguém quer passear”. “Como eu faço bastante trabalho dentro do cemitério, já me sinto à vontade ali. Uns dizem que é o fim, que é um lugar de tristeza. Eu não. Eu já me sinto bem. Para mim, o cemitério é onde a gente recomeça”, explicou.





A cerimônia durou cerca de 15 minutos. O local foi decorado com balões pretos e vermelhos e imagens de Rosa e Exu Caveira – entidades que regem o terreiro comandado por Healing. A cerimônia foi conduzida pelo filho da noiva, o pai de santo Jhefrey, e as músicas eram tocadas no atabaque.











O curioso é que, ao mesmo tempo em que o casal celebrava seu amor, uma família realizava um sepultamento, a poucos metros de distância. Os enlutados e os apaixonados dividiram o local sem qualquer rixa.





Após a cerimônia, ocorreu uma festa em uma chácara, com registros compartilhados pela noiva nas redes sociais. O casamento civil está marcado para o dia 13 de novembro.