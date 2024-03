Uma mulher contratou três homens para jogar tinta vermelha em uma noiva durante seu casamento. A sogra, chamada Maupe, era contra a união de Alexandra com o filho e tentava sabotar a cerimônia. A noiva aguardava com seu pai para entrar na igreja quando foi atingida por garrafas com tinta vermelha. O caso aconteceu no fim de fevereiro na Ciudad Obregón, no México.



Relatos nas redes sociais contam que o noivo vinha de uma família rica e, ao saber que o homem estava noivo de alguém de origem mais humilde, a família começou a tentar sabotar o casal. As postagens dizem que Alexandra é “uma pessoa adorável e não faria mal a ninguém”, não merecia a provocação e tentou ignorar as acusações de que era interesseira.



Para se ter uma ideia, a sogra fingiu ter um ataque cardíaco quando soube do pedido de casamento. Na época, ela teria culpado o casal pelos problemas cardíacos e disse ao filho que o mínimo que ele poderia fazer seria “cobrir todas as despesas médicas”.



Mesmo não comparecendo ao casamento, ela decidiu pregar uma peça na noiva. Alexandra estava adentrando a igreja quando foi atingida. O momento fez os convidados gritaram de susto, achando que a noiva tinha sido machucada.

“No início, os convidados pensaram que a tinta vermelha poderia ser sangue. A noiva disse que inicialmente sentiu como se fosse água, mas depois viu os rostos chocados de todos e suas amigas estavam tentando tranquilizá-la de que ela ainda estava linda”, foi relatado pelas redes sociais. A mãe da noiva ficou muito assustada.

Abalada, a noiva voltou para casa e trocou seu vestido por um dourado, quando finalmente conseguiu concluir o matrimônio. Mas a família do marido não se deu por vencida: a sogra teria feito uma denúncia anônima de que o casal estava com drogas no local em que tirava fotos com os padrinhos. A polícia compareceu e fez buscas no local, chegando a ameaçar algemar o noivo. Porém, ninguém foi preso e a polícia foi embora, permitindo que o casal continuasse a comemoração.

O assédio infelizmente não terminou aí: a família do noivo teria escondido o passaporte e o visto para a lua de mel, além de tentar “subornar a agência de viagens para arruinar a viagem”. Mesmo assim, a lua de mel transcorreu sem problemas.