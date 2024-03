A pequena Mila Sneddon, de apenas 8 anos, compartilhou uma mensagem emocionante à Kate Middleton. A princesa de Gales anunciou na última sexta-feira (22/3) que luta contra um câncer. As duas se encontraram anteriormente, em 2021, quando Kate fez uma visita à Mila, que enfrentava a doença.

“Ela será corajosa porque eu fui, e lutará contra isso como eu fiz”, disse a garota ao The Mirror. Mila tinha 5 anos na época. A menina recebeu o diagnóstico em 2020, aos 4 anos, e precisou ficar afastada da família enquanto fazia quimioterapia, em em meio à pandemia de COVID-19.



Kate chegou a conversar com a menina por telefone, quando prometeu usar um vestido rosa quando se vissem pela primeira vez. A menina visitou a princesa em 2021, quando participou do projeto fotográfico Hold Still, de Kate. Na ocasião, a futura rainha usou um vestido rosa. Mila foi declarada livre do câncer há dois anos.

Desde então, as duas mantiveram contato. Ainda em 2021, a menina participou do concerto de canções de natal apresentado por Kate na Abadia de Westminster. No ano seguinte, a garota postou votos de aniversário para a princesa no X, aos quais a princesa respondeu, escrevendo: “Obrigada, Mila!”

A mãe da menina, Lynda, deu uma entrevista ao jornal The Mirror, em que desejou melhoras para a princesa. “O câncer é um clube no qual ninguém quer participar. Estamos muito tristes em saber que ela se juntou ao clube, mas a apoiamos totalmente e desejamos-lhe o melhor. Não temos nada além de admiração por ela ter sido capaz de se assumir e contar publicamente sua história”, declarou.

Ela ainda ressaltou que acredita que a princesa se recuperará rapidamente. “[Kate] é mãe, esposa, é jovem, bonita, atlética e está enfrentando isso. Mostra que o câncer não discrimina, pode afetar qualquer pessoa a qualquer momento. Desejamos a ela uma recuperação pacífica e rápida”, afirmou.

Lynda também contou que a declaração de Kate foi divulgada no aniversário de dois anos de remissão de Mila e que a menina pretende enviar uma mensagem para a princesa. “Mila se virou para mim e me disse que queria fazer e enviar um cartão para Kate. Então, Mila fará contato de maneira particular. Kate mostrou a Mila tanta compaixão, cuidado e apoio durante e pós-tratamento, por isso foi muito emocionante ver que ela agora está enfrentando seus próprios problemas de saúde”, ressaltou.

Em uma postagem no X, Lynda escreveu uma mensagem para toda a família. “Estendemos nosso amor, apoio e votos de felicidades a William, George, Charlotte e Louis, e desejamos a Catherine uma rápida recuperação pacífica #VocêNãoEstáSozinha”, publicou. Junto com sua mensagem, Lynda postou uma foto de sua filha conversando com Kate durante o encontro maio de 2021.