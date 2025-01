Nova dupla do BBB 25 foi anunciada e o público conheceu os primeiros mineiros participantes. Edilberto, de 42 anos, é palhaço e dono do circo Onix Espetacular. Raíssa, de 19, é sua filha e integrante do circo. Ambos são de Ubá, na Zona da Mata mineira.

No vídeo de apresentação, Edilberto elogiou a parceira de reality. “Raíssa é uma pessoa dedicada, esforçada, é a minha versão feminina.”

Nos comentários da Maratona Big Day, a ex-BBB Fernanda Bande afirmou: "Gosto da família circense, geralmente são muito juntos desde o início e isso vai ser interessante".