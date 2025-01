FOLHAPRESS - Ana Hickmann, de 43 anos, foi condenada a pagar pensão compensatória ao ex-marido, Alexandre Correa, de 51.





A modelo foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a pagar o valor de R$ 15 mil por mês para o ex-cônjuge, segundo informações da coluna de Fabia Oliveira, do Metrópoles. A pensão, que deverá ser paga até que o caso seja concluído pela Justiça, trata-se de uma compensação pela separação dos dois.





Alexandre Correa foi afastado das empresas e contratos que administrava junto à ex-mulher. A juíza do caso teria levado em consideração que o ex-marido da modelo teve importância na participação dos negócios e considerado necessário corrigir o desequilíbrio financeiro ocorrido após a separação entre ambas as partes.





Além disso, foi determinado também que o empresário deverá pagar, a título de alimentos, R$ 4,5 mil para o filho. Ele e Ana são pais de Alêzinho, de 10 anos.





Em nota enviada ao UOL, o advogado da modelo, Marco Fanucchi, declarou que Ana está serena e não vai comentar o caso. "Sobre as notícias da fixação de alimentos compensatórios ao ex-marido, em sede de tutela de primeiro grau, e a condenação do Sr. Alexandre na prestação de alimentos ao filho, a defesa de Ana Hickmann lamenta a veiculação de decisões judiciais do processo de divórcio, sabidamente em segredo de justiça. Por tal razão, não se manifestará sobre a decisão, que recebeu com serenidade".





O Splash procurou a defesa de Alexandre, que disse não comentar o caso por estar sob sigilo. A reportagem também tenta contato com a assessoria do empresário. O espaço segue aberto.





Ana Hickmann e Alexandre Correa se separaram em 2023. Ela o acusa de violência doméstica e de ter falsificado sua assinatura em contratos. O empresário admitiu ter tido um "desentendimento" com a ex-mulher na época, mas nega agressões.