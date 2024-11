A apresentadora Ana Hickmann revelou durante live em suas redes sociais que ainda é perturbada pelo ex-marido Alexandre Correa, de quem se separou no ano passado após acusações de agressão. A declaração surgiu após o relato de uma internauta, que compartilhou sua própria experiência.

“O pai do seu filho parou de te perturbar? Meu ex-marido demorou dez anos para melhorar”, comentou a seguidora. Ana Hickmann reagiu ao desabafo: “Dez anos? Deus que me perdoe!”

Em resposta direta sobre sua própria situação, Ana afirmou: “Não, não parou de me perturbar… Não vejo a hora!”. A apresentadora, que atualmente está noiva de Edu Guedes, ainda comentou: “Dez anos, gente? Eu sei que a gente fala que vai até o inferno pelos filhos, mas… Ai! Perturbação de ex assim, Deus que me perdoe! Dez anos, não aguento! Não dou conta, não! Haja saúde para isso!”.

Pronunciamento de Alexandre Correa

Após as declarações de Ana Hickmann, o advogado de Alexandre Correa, Tiago Bunning, divulgou nota oficial em defesa do cliente. O comunicado afirmou que Alexandre não tem mais contato com a ex-esposa e busca esclarecer as alegações feitas pela apresentadora.

“O advogado Tiago Bunning afirma que seu cliente Alexandre Bello Correa não tem mais qualquer contato com a Senhora Ana Hickmann e esclarece que não é verdadeira a afirmação feita por esta em vídeo divulgado em seu canal no YouTube, dizendo que seu ex-marido ‘não parou de lhe perturbar’”, informou o comunicado. A defesa considera a afirmação imprudente, sugerindo que ela poderia levar as pessoas a acreditar que Alexandre estaria tentando violação das medidas protetivas que impedem qualquer contato com Ana.

O advogado completou: “A falsa acusação da prática de um delito (tal como o descumprimento de medida protetiva, previsto no art 24-A da Lei Maria da Penha) pode constituir a prática do crime de calúnia. Conforme dito anteriormente, Alexandre e sua defesa reafirmam sua inocência e acreditam que um julgamento imparcial levará à única conclusão possível: sua absolvição de todas as acusações caluniosas”.

Ana Hickmann e Alexandre Correa foram casados por 25 anos e juntos tiveram um filho, o pequeno Alexandre, conhecido carinhosamente como Alezinho, que atualmente tem 10 anos. O término do casamento, em novembro de 2023, foi marcado por acusações e desdobramentos na esfera policial.