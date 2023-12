FOLHAPRESS - A apresentadora Ana Hickmann aproveitou a celebração de Natal para compartilhar uma carta aberta com o público. Nesta segunda (25/12), ela publicou um vídeo no qual traz uma retrospectiva de sua vida e dos acontecimentos de 2023, além de compartilhar seus desejos para o ano que vem.

"Essa sou eu, Ana Lucia Hickmann. Eu me mudei para São Paulo em busca da minha independência financeira. Se foi fácil? Quem me dera. Sobrevivi a um atentado que quase tirou a minha vida e enfrentei um agressor dentro da minha própria casa", começa o trecho publicado em seu Instagram.

"Eu poderia virar um caramujo, ficar triste e me esconder e eu consigo ver que a cada dia estou mais forte. Não vou ficar estatelada, eu quero levantar, eu quero continuar. Meu pedido é que 2024 venha com muito mais amor, carinho e mais força", complementa a narração de Hickmann.

O vídeo completo foi publicado no canal do YouTube da apresentadora. Nele, Hickmann diz que está no processo de se reencontrar. "A vida não parou de me mostrar que tenho que continuar me superando e enfrentando meus obstáculos. Mas eu não tenho coragem de reclamar para Deus não", afirma.

Alezinho, seu filho com o empresário Alexandre Correa, também é citado. "O maior presente que Deus me deu. O Alezinho é minha fonte de energia, de força, o amor maior. E só de tê-lo em minha vida, eu já sei que tenho tudo", diz.

Ana Hickmann finaliza dizendo que terá muito o que fazer em 2024, mas que vai "enfrentar de cabeça erguida, de forma honesta, transparente como sempre fui".