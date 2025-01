Com Rodrigo Dourado substituindo o Boninho como Big Boss, Angélica Campos se torna a nova diretora-geral do BBB.

Angélica Campos é a nova diretora-geral do BBB 25, reality show que anuncia nesta quinta-feira (9/1) seus participantes. Ela assume o cargo após a saída de Boninho da TV Globo, na primeira edição do programa sem o marido de Ana Furtado.





Ela já fazia parte da equipe de direção do reality: entre 2011 e 2017 e em 2024. “Sem dúvida, estar à frente desse reality é um desafio muito grande, mas tenho uma sorte, uma benção de ter muita gente boa do meu lado. A gente tem uma equipe maravilhosa, que ama fazer esse programa. Isso pra mim é um respiro”, declarou durante anúncio no “Mais você”, de Ana Maria Braga.





Apesar de ser um dos nomes mais associados ao BBB, Boninho não era diretor-geral do BBB, e, sim, diretor do núcleo de reality show da emissora. Com a saída do filho de Boni, Rodrigo Dourado (que era o diretor-geral do BBB) assumiu o cargo. Angélica assumiu sua antiga colocação.





Essa é a primeira vez que a equipe de direção será de maioria feminina, como Campos relatou. “A gente tem uma equipe de direção de maioria feminina, isso é muito bacana. Em 2011, eu era a única mulher e hoje tenho um time praticamente inteiro feminino”, comemorou.





Angélica Campos é formada em cinema e está há mais de 25 anos na direção de programas de TV. Pela TV Globo, foi diretora assistente do "Caldeirão do Huck" e do "Video Show". A primeira experiência dela como diretora-geral foi em 2019, no “Tamanho família”, de Márcio Garcia.





Quando o assunto é realities, ela já comandou programas como “Hipertensão” (2011), “The voice + (2021)”, “No limite” (2021 e 2022) e “Minha mãe cozinha melhor que a sua” (2023). Ela classifica o novo trabalho como um grande desafio.





“Estou com borboletas no estômago, perdendo algumas horas de sono, mas feliz de estar aqui”, declarou. Angélica também já dirigiu diversos eventos e musicais, como o desfile das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro e os especiais Roberto Carlos de 2022, 2023 e 2024.