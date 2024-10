"Procurando emprego, me contratem", disse Boninho no início de sua palestra "O desafio de falar com o grande público" no evento Rio Market 2024, que aconteceu nessa quinta (10/10).

No dia 13 de setembro, ele anunciou sua saída da TV Globo após 40 anos na emissora. Segundo o colunista do UOL, Lucas Pasin, Boninho recebeu alternativas para continuar trabalhando, mas negou as propostas. Agora, ele comenta que a falta de liberdade pode ser o motivo pelo qual decidiu sair.

"Tem que deixar a coisa acontecer. Na época do Boni, a gente tinha total liberdade para pirar. Eu sempre tive liberdade. Talvez por isso eu sái da Globo, porque deixei de ter", confessou.





Boninho também brinca com os espectadores e afirma que está em busca de novos projetos, mas não pode dar mais informações. "Vim aproveitar, logo de manhã, para pedir emprego. No finalzinho tenho aqui alguns cartões, vou passar e, quem quiser me empregar, vou adorar", afirmou.

