"Tinha perdido o formato da minha face, não conseguia me reconhecer no espelho", comenta em retrospectiva

Eliezer, 34, abriu o jogo sobre procedimentos estéticos. O ex-BBB já passou por diversos tratamentos e relembrou como tudo começou.

"A primeira vez que fiz um procedimento estético foi em 2021, quando terminei um namoro em que estava praticamente casado. O rompimento afetou minha autoestima, precisava me sentir melhor. Recorri à harmonização para ter o rosto mais masculino, de homem mais velho", disse ele entrevista ao jornal O Globo.





O influenciador também falou sobre a autocobrança quando começou a se envolver com Viih Tube, 24. "Quando saí do programa em 2022, tudo mudou. Praticamente o país inteiro estava falando da minha aparência, de como era feio, apontando o dedo para meu rosto e mostrando todas as falhas. Quando falavam de nós dois na mídia era assim: 'Como a Viih Tube, essa mulher maravilhosa, está ficando com esse cara?'".





Eliezer disse que passou a mergulhar em um novo universo. "Passei a receber propostas de marcas para mexer no meu rosto e ganhar por elas. Na minha cabeça isso era só benefício. Encontrei naquele meio uma forma de monetizar. Por exemplo, para uma aplicação de Botox, ganhava 15 mil reais pela divulgação. Isso virou um vício para mim. Entrei numa roda-viva a ponto de toda vez que fazia algum procedimento, eu mesmo incentivava as pessoas a me chamarem de feio, falarem da minha aparência, para que conseguisse monetizar em cima do procedimento".





O influenciador disse que as críticas continuaram ao anunciarem a gravidez da primeira filha, Lua, 2. "Quando anunciamos a gravidez, as pessoas falaram sobre a minha aparência também. Tanto que a escolha por demorar a mostrar o rosto da Lua (filha do casal que hoje tem 1 ano) partiu de mim. As pessoas falavam: 'imagina nascer e descobrir que é filho do Eliezer. Imagina como esse bebê vai ser feio'. Nós sofremos ódio por todos os lados".





Tudo mudou após o nascimento da herdeira. Ele conta que precisou tirar a barba, após a filha recusar seu beijo, e apenas nesse momento percebeu as diferenças que as intervenções causaram em seu rosto. "Tinha perdido o formato da minha face, não conseguia me reconhecer no espelho. Meu rosto estava realmente muito diferente. Exageradamente estranho. Não era aquilo que queria".

O influenciador iniciou assim um processo interno de amar a si próprio. No final do ano passado, voltou aos médicos para retirar o ácido hialurônico do rosto, um processo que durou três meses. Agora, Eliezer afirma que se sente finalmente bonito, com feições naturais.