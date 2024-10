Eis as quatro versões das latas do Tudum 2024, que contemplam os fãs de romance, fantasia, aventura e suspense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já virou tradição entre os fãs da Netflix aguardar as novidades sobre suas produções favoritas no Tudum, evento anual que começou no Brasil e ganhou versões globais - duas virtuais, em 2021 e 2022, e uma presencial, realizada em São Paulo em 2023. Nomes como Gal Gadot, Chris Hemsworth, Henry Cavill e Schwarzenegger foram alguns dos que estiveram na capital paulista para divulgar suas produções.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Porém, mesmo com a presença maciça de astros internacionais, muitos dos que foram até o Parque Ibirapuera, de onde o show foi transmitido para todo o mundo, tinham outra motivação para estar ali: os brindes. As maiores filas se formavam diante dos estandes que davam as lembrancinhas mais concorridas, como pôsteres, chaveiros e bótons com o rosto de algum personagem popular. É nisso que o serviço de streaming parece ter apostado para o Tudum 2024.

A Folha de S.Paulo teve acesso exclusivo à dinâmica deste ano, na qual o foco é levar um pouco dessa experiência para a casa dos assinantes, com a campanha Um Tudum para Cada Um. A partir do dia 17, os fãs poderão se cadastrar em um site (www.umtudumparacadaum.com) para receber uma lata cheia de itens colecionáveis. A distribuição será em todo o país.





Em edição limitada (a Netflix não divulga a quantidade total), as latas terão quatro versões, para contemplar os fãs de conteúdos românticos, de fantasia, de aventura ou de suspense. O detalhe é que cada uma delas será realmente exclusiva, já que o conteúdo é diferente para cada pessoa.

A ideia da Netflix é gerar trocas dos itens colecionáveis entre os fãs, que não poderão escolher o tipo de lata (e, claro, nem seu conteúdo). A empresa vai incentivar o uso da hashtag #TudumNaLata nas redes sociais para que, por exemplo, o fã de "Emily em Paris" que recebeu os brindes de séries de suspense encontre, digamos, um viciado em "Stranger Things" que ficou com a lata de romance para que eles negociem entre si algum item ou mesmo a lata toda.





Não é a primeira vez que o Tudum surge em uma ação que resulta no envio de material promocional para a casa das pessoas. Em 2020 e 2021, em plena pandemia, a Netflix confeccionou almanaques impressos para quem fez o pedido via site.





Segundo Bianca Rosenberg, vice-presidente de marketing da empresa para a América Latina, essa experiência, inclusive, foi importante para chegar ao conceito que será trabalhado no Tudum deste ano. "Para além de algo interativo, percebemos com o Almanaque Tudum o quanto os fãs valorizam algo físico que represente a variedade do que eles gostam e que também os leve a declarar esse amor em grupo - é uma sensação de pertencimento mesmo", diz.





Rosenberg diz que a opção pelos brindes veio não só da experiência nos eventos presenciais, mas também das redes sociais, onde os fãs costumam vocalizar essa demanda. "A recordação em si tem um efeito muito positivo em todo mundo no sentido de nos conectar ainda mais com aquele objeto de desejo", avalia. "Neste Um Tudum Pra Cada Um, sentimos que era crucial manter viva essa parte da experiência e fazer das latas e objetos colecionáveis a própria experiência. Elevamos os brindes a algo maior para que os fãs se sintam realmente parte do que gostam."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Ela só não abre o segredo do que haverá dentro das latas. "Taí um spoiler difícil de dar!", brinca. "Queremos que o fã se surpreenda do início ao fim! O que posso adiantar é que são objetos colecionáveis super diferentes, exclusivos e customizados para o fã guardar com muito carinho, por muito tempo. São itens que representam de forma física e tangível nossas séries e filmes mais recentes e favoritos dos fãs."