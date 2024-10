Um dos maiores eventos de influenciadores brasileiros, a Farofa da GKay terá, pela primeira vez, ingressos para o público. A informação foi confirmada pela influencer nessa quarta-feira (9/10), junto com o anúncio do início das vendas das entradas. No entanto, o público que comprar o ingresso não dividirá o espaço com os famosos.





Ainda não foi divulgado um mapa do evento, somente a informação de que serão dois ambientes distintos. O lote promocional para a Farofa custa R$ 1.500. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site. Além dos R$ 1.500, também é preciso pagar R$ 225 em taxas. Os preços dos próximos lotes não foram divulgados.





A influenciadora chegou a anunciar que as entradas esgotaram em poucos minutos após a divulgação. No entanto, ainda é possível comprar as entradas na manhã desta quinta-feira (10/10).











O ingresso dá direito a participar dos três dias de festa, com open bar, que será realizado nos dias 3 a 5 de dezembro, em Fortaleza (CE). O local ainda não foi divulgado, bem como a dinâmica do evento.