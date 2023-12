Um evento de três dias, com festa o tempo todo em um resort em um lugar paradisíaco, cheio de gente bonita e famosa – e muita fofoca e beijo na boca. É assim que a influenciadora Gessika Kayane, a Gkay, comemora seu aniversário desde 2017. A festa, chamada ‘Farofa da Gkay’, foi sucesso absoluto nos últimos anos, mas, em 2023, passou batido por muitos. Tanto que a edição aconteceu entre os dias 3 e 6 de dezembro e quase não rendeu assunto nas redes sociais.

A Farofa foi realizada em um resort em Fortaleza, no Ceará, e, antes mesmo de começar, já esbanjava luxo: os convidados ganharam um voo fretado da Latam, com direito a DJ a bordo e bolo como lanche. Quem estava na lista da influenciadora ainda ficou alojado em quartos luxuosos do resort, com “mimos” de marcas parceiras, cardápio de comidas e bebidas liberadas, pool parties, dark room e muito mais.

Nos palcos, mais do que um parabéns com bolo gigante, os convidados curtiram show de nomes como Claudia Leitte, Léo Santana, Pedro Sampaio, É o Tchan, Xand Avião e Kevin O Cris. Os participantes também chamam a atenção: Fiuk, MC Loma, Blogueirinha, Diva Depressão, Gabi Martins, Flay, MC Daniel, MC Rebecca, Tati Quebra Barraco e outros famosos do mundo da internet, da TV e da música.

Com todo esse padrão, a festa custou três vezes mais que a edição de 2022 – que chegou à cifra de R$ 2,8 milhões, conforme a própria Gkay revelou ao Gshow. Mas parece que o esforço não conquistou o público. O número de buscas pelo termo “Farofa da Gkay” no Google foi menor do que nos últimos dois anos. Conforme mostra o Google Trends, o número de pesquisas já chamava atenção no fim de 2021 e atingiu o auge em dezembro de 2022, caindo na edição de 2023.

A mestranda em comunicação pela UFMG Beatriz Costa, que estuda os fenômenos de celebridades online, aponta algumas questões sobre o “flop” do aniversário de 31 anos da influenciadora. Em primeiro lugar, a pesquisadora aponta que, com a flexibilização do isolamento social, o comportamento do público da internet mudou. “Quando a Farofa aconteceu em 2020 e 2021 ainda estávamos enfrentando a pandemia e aquilo tudo era uma novidade. Ver os artistas que acompanhamos sendo ‘gente como a gente’ na festa, beijando, bebendo e até passando vergonha gerou uma alta identificação e proximidade com o público. Além disso, era uma forma de poder viver festas e aglomerações num momento em que o público em geral não tinha acesso a grandes eventos, que foram cancelados devido à crise sanitária”, explicou.

Ou seja, com a volta dos eventos e da “vida normal”, foco das pessoas não é mais no que as celebridades da internet estão fazendo, mas aquilo que cada pessoa está vivendo. Beatriz Costa ainda aponta que já estamos acostumado a ter certa proximidade com a intimidade dos famosos. “Desde 2022, podemos também notar pelas últimas edições do BBB, o público, pode-se dizer, se acostumou com essa proximidade com famosos. Já viram as imagens das celebridades que ocupavam um pedestal serem modificadas”, destacou.

O terceiro motivo citado pela pesquisadora é o fato de que, nas primeiras edições, havia muito mistério sobre o que acontecia na ‘Farofa’. O público se questionava sobre quem beijou quem, se houve brigas e confusões, por exemplo. Mas, em 2022, a festa teve cobertura televisiva pelo canal Multishow. Além de um volume cada vez maior de matérias e publicações sobre acontecimentos do aniversário. Assim, o mistério diminui, levando também o iteresse do público.

Por fim, a lista de convidados mudou. “Hoje há um número enorme de influenciadores digitais que são conhecidos somente nas suas bolhas. Está cada vez mais fácil ser influencer e conseguir certo alcance nas mais diferentes redes, porém, a atenção do público também está cada vez mais dividida e muitos participantes da Farofa não são mais amplamente conhecidos ou com imagens bem estabelecidas no mercado como a Bianca (Boca Rosa) e a Viih Tube que surpreenderam nas últimas edições e já eram figuras antigas da internet”, refletiu.

Cancelamento

No final de 2022, Gkay foi cancelada. Ela se desentendeu com o humorista Fábio Porchat e com seu professor do ‘Dança dos famosos’. Além disso, a influenciadora foi duramente criticada nas redes sociais por seu comportamento “sem noção” durante entrevista com Tata Werneck.

Gkay recebeu uma chuva de críticas. Na internet, suas roupas e até sua aparência passou a ser questionada por internautas. Ela chegou a ser internada no meio da crise e ficou meses longe das redes sociais, voltando depois, com uma imagem mais clean.

Questionada se a polêmica do cancelamento pode ter afetado o resultado da Farofa, Beatriz Costa diz não acreditar que tenha afetado a reputação online de Gkay. “Apesar de receber muitas críticas por diferentes questões, ela continua sendo uma grande influencer. Ela começou fazendo vídeos de humor e hoje já diversificou seu trabalho. Está buscando se tornar reconhecida no mundo da moda de alta-costura, por exemplo. Sua imagem está em constante transformação, assim como seu público e não

acredito que os “cancelamentos” que ela sofreu atrapalhem a sua relação com quem a acompanha. Nesse sentido, não acredito que o cancelamento se relacione com o fato da farofa desse ano ter “flopado” ou estar sendo menos comentada”, aponta.