Fernanda Keulla, de BH, levou o BBB 13 e com o dinheiro investiu em imóveis e pagou dívidas do cartão de crédito, além de apostar na carreira de apresentadora



O “Big brother Brasil”2025 desembarca nesta segunda-feira (13/1) na Globo, logo após “Mania de você”. Pela primeira vez, os 24 participantes disputarão o prêmio milionário (que pode chegar a R$ 3 milhões) em dupla. Entre as celebridades confirmadas no grupo Camarote, estão a atriz Vitória Strada (com o amigo Mateus Pires), a fisiculturista Gracyanne Barbosa (com a irmã Giovanna) e os atletas olímpicos e irmãos Diego e Daniele Hypolito.



Representando Minas Gerais no BBB 25, Edilberto Simões, de 42 anos, e sua filha Raíssa, de 19, ambos moradores de Ubá, na Zona da Mata, também estão entre os confinados, mas no grupo Pipoca. Edilberto é proprietário do Circo Onix Espetacular e se apresenta como o palhaço Danoninho. Raissa é a Arqueira e realiza um número em que domina bambolês.

Ao longo dos 25 anos de história do “Big brother Brasil”, Minas Gerais já teve grandes momentos de destaque no programa. Com a entrada de Edilberto e Raíssa, o estado soma 40 participantes na história do reality, sendo 15 homens e 25 mulheres.



O primeiro mineiro no programa foi Eduardo Monteiro Pinto Coelho, publicitário de BH, que participou do BBB 4. Sua passagem pela casa foi curta, ele foi eliminado na segunda semana com 63% dos votos. Atualmente, Eduardo mantém uma vida discreta e fora dos holofotes.



As três primeiras edições do BBB não tiveram participantes mineiros, e o BBB 23 foi o único depois disso sem representantes do estado. Já as edições 12 e 24 contaram com quatro mineiros, cada. Em 2012, participaram Analice Mateus de Souza, João Carvalho, Kelly Medeiros dos Santos e Renata Dávila Hurtado. Em 2024, Deniziane Ferreira, Giovanna Lima, Michel Nogueira e Thalyta Alves representaram Minas Gerais.

Paula von Sperling, de Lagoa Santa, venceu o BBB 19 e afirmou que gastou o prêmio de R$ 1,5 milhão no mesmo ano. Hoje é influenciadora e tem 3 milhões de seguidores Victor Pollak/Globo



Racismo e transfobia

Enquanto alguns tiveram passagens rápidas pela casa, como o artista plástico Vinícius Póvoa Fernandes, primeiro eliminado em 2019, outros marcaram história. O professor de sociologia Alisson Gomel, de Contagem, na Grande BH, também teve breve participação, sendo o segundo eliminado no BBB 14.



Duas mineiras conquistaram o prêmio. Paula von Sperling, de Lagoa Santa, na Grande BH, no BBB 19; e Fernanda Keulla, de Belo Horizonte, no BBB 13. Paula levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão e afirmou ter gastado tudo no mesmo ano. Após o programa, investiu na carreira de influenciadora digital e hoje soma mais de 3 milhões de seguidores. Durante o reality, ela se envolveu em polêmicas e foi acusada de injúria racial e intolerância religiosa. Chegou a ser indiciada, mas o processo foi arquivado meses depois.



Além de Paula von Sperling, outros participantes mineiros se envolveram em polêmicas. Mara Telles, do BBB 18, foi acusada de transfobia por estudantes da UFMG, universidade onde leciona, após um tweet em que criticava o uso da expressão “pessoas que menstruam”.



Já Fernanda usou o prêmio para pagar dívidas no cartão de crédito e fazer investimentos imobiliários. Na época do reality, ela morava em Contagem. Dentro da casa, conquistou o público com sua simpatia e viveu um romance com o brother André Martinelli, com quem teve um relacionamento por dois anos. Quando saiu investiu na carreira de apresentadora com passagens por várias emissoras.



O reality também foi palco para a formação de casais. Paula Amorim e Breno Simões, que se conheceram no BBB 18, são casados e hoje têm um filho, Theo. Outro casal é Giovanna Lima, a Pezinho, e Lucas Pizani, que participaram da última edição. Na época do programa, Lucas estava comprometido, mas oficializou o relacionamento com Giovanna em agosto de 2024, durante um passeio de balão em Tiradentes.



Ana Angélica Martins Marques, a Morango do BBB 10, é natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e atualmente trabalha como produtora de filmes adultos.

Rafa Kalimann, de Campina Verde, também no Triângulo, é mineira, embora poucos saibam disso. Ela participou do BBB 20 e se destacou ao se juntar ao grupo formado pela campeã Thelma Assis e a cantora Manu Gavassi. Outra figura marcante foi Ana Paula Renault, participante do BBB 16. Ela ficou conhecida pelo bordão “Olha ela” e foi expulsa do programa após agredir outro confinado.



Josiane Belizário de Oliveira, participante do BBB 9, faleceu aos 43 anos em São Paulo, após complicações de uma cirurgia para tratar um aneurisma. Psicóloga por formação, Josy se dedicou à carreira de cantora após o programa. Ela participou da primeira Casa de Vidro do reality, que marcou sua entrada na casa principal.



Embora os participantes das últimas edições estejam mais frescos na memória do público, os mineiros também tiveram destaque nas primeiras temporadas do programa. Alan Passos, da capital, foi par romântico de Grazi Massafera no BBB 5. Alberto Pimentel Baptista, mais conhecido como Alberto Cowboy, participou da sétima edição. Alberto foi classificado por muitos como o “vilão” da edição, tendo protagonizado desentendimentos com Diego Alemão, que acabou vencendo o programa.



BROTHERS MINEIROS

Veja a lista completa de participantes de Minas Gerais no BBB:

BBB 25: Edilberto Simões e Raíssa

BBB 24: Deniziane Ferreira, Giovanna Lima, Michel Nogueira, Thalyta Alves

BBB 22: Natália Rocha de Oliveira Deodato

BBB 21: João Luiz Pedrosa da Silva

BBB 20: Gabi Martins, Ivy Moraes Barbosa, Rafa Kalimann

BBB 19: Maycon Santos Oliveira, Paula von Sperling Viana (vencedora), Vinicius Póvoa Fernandes

BBB 18: Mara, Paula Carolina de Amorim Barbosa

BBB 17: Mayara Motti Rodrigues

BBB 16: Ana Paula Machado Renault, Geralda Nascimento Diniz, Matheus Carneiro Lisboa

BBB 15: Adrilles Reis Jorge, Aline Gotschalg

BBB 14: Alisson Gomes Guimarães, Amanda Gontijo e Letícia Miranda Santiago

BBB 13: Fernanda Keulla Vilaça (vencedora), Marien dos Reis y Carretero

BBB 12: Analice Mateus de Souza, João Carvalho, Kelly Medeiros dos Santos, Renata Dávila Hurtado

BBB 11: Natália Cristina Pinto de Castro

BBB 10: Ana Angélica Martins Marques

BBB 9: Josiane Belizário de Oliveira

BBB 8: Marcelo de Oliveira Arantes

BBB 7: Alberto Pimentel Baptista, Bruno Ferreira de Avelar Jácome

BBB 6: Cláudio Gustavo Aguiar Borges

BBB 5: Alan Henrique Passos dos Santos

BBB 4: Eduardo Monteiro Pinto Coelho