Gracyanne Barbosa, musa fitness e ex do cantor Belo, faz dupla com a irmã Giovanna, que é médica veterinária



Um dos realities mais amados entre os brasileiros retorna nesta segunda-feira (13/1) para a sua 25ª edição, após a novela “Mania de você”. Apresentado por Tadeu Schmidt, o “Big brother Brasil”, na Globo, segue a tradição iniciada em 2020 e divide a casa entre os grupos Pipoca (anônimos) e Camarote (celebridades). A novidade está na dinâmica do programa. Neste ano, os participantes jogam em duplas.



Na última quinta-feira (9/1), os nomes dos novos jogadores foram divulgados durante a programação da emissora carioca. A atriz Vitória Strada, que atuou em novelas como “Tempo de amar” e “Salve-se quem puder”, e o amigo Mateus Pires, arquiteto, fazem parte do Camarote e foram os primeiros anunciados. Ambos têm 28 anos e se conheceram no Rio de Janeiro.

“Quero mostrar uma Vitória sem roteiro. É a primeira vez que vou estar sem script na mão. Divertida, solar, imperfeita e entregando o melhor de mim”, disse a atriz durante a chamada de apresentação.



No grupo Camarote, também foi confirmada a presença do psicólogo e ator Diogo Almeida, par romântico de Camila Queiroz na novela “Amor perfeito”. Almeida ficará confinado ao lado da mãe, Vilma.



A modelo de fisiculturismo Gracyanne Barbosa também participará do BBB 25 com a irmã mais nova, Giovanna. Gracyanne já foi dançarina do grupo Tchakabum e é ex-esposa do cantor Belo. Giovanna é médica veterinária e define a irmã como “melhor amiga e uma mãe”.



Os irmãos Diego Hypolito e Daniele Hypolito são a última dupla do grupo Camarote. Multicampeões na ginástica olímpica, os atletas trilharam uma brilhante carreira esportiva.



Mineiros no páreo

Únicos mineiros do BBB 25, o dono de circo e palhaço Edilberto Simões, de 42 anos, natural de Elói Mendes, e a artista circense Raissa Simões, de 19, de Ubá, são pai e filha, e estão no grupo Pipoca. Edilberto administra o Circo Onix Espetacular, onde se apresenta como o palhaço Danoninho. Raissa encarna a personagem Arqueira no picadeiro e tem um número em que domina bambolês.

“Somos muito amigos um do outro”, disse Raissa ao Gshow. “Por isso que a escolha de dupla foi muito fácil. Nossa conexão é sobrenatural.”



Em um vídeo divulgado na sexta-feira (10/1), gravado durante o confinamento da dupla de mineiros, Raissa afirmou: “A gente vai levar nossa cultura, nossa alegria, nosso tudo”.



O Pipoca é formado ainda pelas irmãs cariocas Camilla e Thamiris; os amigos baianos Aline e Vinicius; os irmãos gêmeos João Pedro e João Gabriel, salva-vidas de rodeio em Goiás; as amigas e bailarinas cearenses Renata e Eva; o casal Arleane e Marcelo, de Manaus; e os amigos paulistas Maike e Gabriel.



Além dos 22 nomes já anunciados, três outras equipes disputam uma vaga no reality show. São elas: Josane e Cléber, mãe e filho, naturais de Jequié, Bahia; Guilherme e Joselma, genro e sogra, de Pernambuco; e as paulistas Paula e Nicole, mãe e filha. O público pode votar em sua dupla favorita pelo Gshow. A decisão de quem entra na casa será anunciada amanhã, na estreia do programa.



Decoração

Alguns dos cômodos da casa mais vigiada do Brasil também já foram apresentados por Tadeu Schmidt. Neste ano, a decoração da residência é inspirada em programas e novelas marcantes da Globo, no âmbito das comemorações dos 60 anos da emissora carioca.



A sala, por exemplo, é enfeitada com ornamentos orientais e cores quentes, referências a novelas como “Caminho das Índias” e “O clone”. Um dos quartos tem a decoração inspirada na identidade visual do programa jornalístico “Fantástico”, enquanto os outros dois fazem alusão a diferentes novelas da Globo. O primeiro é uma homenagem às histórias que retratam o Nordeste, enquanto o segundo homenageia os folhetins de época da emissora, como “Anos dourados”, “Estúpido cúpido” e “Bambolê.”



Na área externa, os temas se misturam, combinando elementos urbanos, com referências a novelas ambientadas na grande São Paulo, e painéis que celebram o interior do Brasil, evocando folhetins como “Pantanal”. A academia, cenário de exercícios e inevitáveis bate-bocas, remete à “Malhação”, seriado que ficou de 1995 a 2020 no ar.



Humoristas

Além de Tadeu Schmidt, outros apresentadores e humoristas fazem parte da equipe do BBB 25. O jornalista Thiago Oliveira e a ex-BBB Beatriz Reis comandam os flashes BBB, que serão exibidos ao longo da programação da emissora. Já Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, apresenta o bate-papo com o eliminado da semana, ao lado de Ceci Ribeiro.



Rafael Portugal está de volta ao reality, após conquistar o público à frente do CAT BBB nas temporadas 20 e 21. Nesta edição, os quadros de humor ficam sob a responsabilidade de Portugal e do ator Rodrigo Sant’Anna.



Por fim, Ed Gama, Vitor Di Castro e Fernanda Pitel comandam o Mesacast BBB, programa em formato de podcast em que os apresentadores comentam os últimos acontecimentos da casa.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro