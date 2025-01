“Ainda estou aqui”, de Walter Salles, foi indicado à categoria de Melhor Filme Internacional na 97ª edição do Oscar, na manhã desta quinta-feira (23/12).

O longa brasileiro disputa com o francês "Emilia Pérez", "A garota da agulha", representante da Dinamarca, "The seed of the sacred fig", Alemanha, e "Flow", Letônia.





O longa, estrelado por Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva, quebra o hiato de 26 anos em que filmes brasileiros não concorriam nessa categoria. “Central do Brasil”, também de Salles e protagonizado por Fernanda Montenegro, competiu pela estatueta em 1999, mas perdeu para o italiano “A vida é bela”, de Roberto Benigni.





Essa é a quarta indicação do Brasil na categoria. Também foram indicados a Melhor Filme Internacional “O pagador de promessas” (Anselmo Duarte, 1962), “O quatrilho” (Fábio Barreto, 1995) e “O que é isso, companheiro?” (Bruno Barreto, 1997). No entanto, nenhum dos filmes chegou a vencer.

Em relação à sua indicação anterior, com “Central do Brasil”, Walter Salles afirmou, em entrevista ao Estado de Minas, por ocasião do lançamento de “Ainda estou aqui” nos cinemas: “Muita coisa mudou. Em 1998, o Oscar do filme estrangeiro era o resultado da escolha de um número bem menor de pessoas, a maioria vivendo nos Estados Unidos. Vinte e cinco anos depois, esse número de votantes aumentou substancialmente e se descentralizou”.





Fenômeno de público nos cinemas brasileiros, “Ainda estou aqui” estreou no Festival de Veneza, em setembro de 2024, de onde saiu com o prêmio de roteiro. O filme está indicado também a outros prêmios, como o Critics Choice Awards e ao Bafta, o “Oscar britânico”.

No Globo de Ouro, o longa brasileiro perdeu para o francês “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, mas garantiu o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama para Fernanda Torres.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, “Ainda estou aqui” mostra como Eunice Paiva criou sozinha os cinco filhos e cursou Direito depois que seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, foi sequestrado por agentes do regime militar. Ela lutou pelo reconhecimento por parte do Estado brasileiro do assassinato de Rubens Paiva pela ditadura militar. O corpo nunca foi localizado.

A 97ª cerimônia do Oscar está prevista para 2 de março.

