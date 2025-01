Faltando poucas horas para que a Academia libere a lista dos indicados ao Oscar 2025, brasileiros invadiram o perfil da instituição com um só pedido: Fernanda Torres entre as concorrentes à estatueta de Melhor Atriz. A lista será divulgada a partir das 10h30 desta quinta-feira (23/1).





“Tropa dos brasileiros que escrevem todo apoio do mundo para a nossa Mãe, Fernanda Torres, em português mesmo, escreveu um perfil. “Que vocês divulguem a lista dos indicados incluindo o nome de Fernanda Torres para Melhor Atriz e Ainda Estou Aqui (I'm Still Here) para Melhor Filme em língua não-inglesa. Pensem no engajamento que nós, brasileiros, damos pra vocês em troca. Vai ficar bom pros dois lados”, desejou outro.





Outros comentários em português são mais “agressivos”, prometendo protestos caso a protagonista de “Ainda não estou aqui” não esteja entre as concorrentes ao prêmio. “Academia…. Vocês sabem o que vai acontecer se não tiver a Fernanda Torres na lista, né?????”, disse um brasileiro. “Bom, já vou montando a barraca na frente da Academia”, comentou outro. “Se não pintar a Fernanda Torres, iremos pegar em armas que não temos”, falou uma pessoa.

Outros comentários mostram, ainda, uma rejeição ao filme francês “Emília Perez”, considerado o favorito da premiação. “América Latina apoia ‘Ainda estou aqui’ pela vitória, não ‘Emilia Perez’”, protestou um perfil. “Queremos Emília presa antes das indicações”, pediu outro.





A expectativa é que “Ainda estou aqui” esteja concorrendo ao menos em uma categoria, a de Melhor Filme Estrangeiro. As prévias também mostram que Fernanda Torres deve disputar a estatueta de Melhor Atriz.