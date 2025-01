(FOLHAPRESS) - "Uma maravilha sutil" é como o crítico Bilge Ebiri define a atriz Fernanda Torres no filme "Ainda Estou Aqui" em texto para o Vulture, braço da revista New York.





"É uma performance maravilhosamente internalizada, de onde não conseguimos tirar os olhos. Ela mantém todo o quadro fundamentado em uma realidade emocional que é ainda mais de partir o coração por quão sutil ela é", escreveu em texto sobre o filme, que, junto de Torres, é cotado para o Oscar, que anuncia seus indicados nesta quinta-feira (23).





Ebiri destaca ainda a surpresa do público internacional ao ver que a brasileira desbancou nomes como Angelina Jolie, Nicole Kidman e Pamela Anderson na categoria de melhor atriz dramática no Globo de Ouro. A razão, explica, é que os jurados do prêmio teriam, de fato, visto "Ainda Estou Aqui". "Fernanda Torres carrega quase todo o suspense político de Salles sob a tensão de sua performance", diz.





O autor ainda lembra o histórico de Walter Salles em Hollywood como cineasta da adaptação de "On the Road", de Jack Kerouac, "Diários da Motocicleta" é subestimado, em sua opinião, e do filme "Água Negra".





Para Ebiri, as imagens de filmes caseiros e paralelismos visuais seriam sinais das principais fraquezas da obra, e o autor ressaltando a relação de Salles com a família centro da trama, a partir do desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva.

"Esses elementos podem parecer óbvios, mas não são pecados cinematográficos graves, especialmente em um filme tão vagaroso e generosamente ritmado como este, com uma narrativa que é, na verdade, toda sobre a falta de resoluções fáceis na vida real."

Com estreia recente nos Estados Unidos, o filme já recebeu críticas positivas também no jornal The New York Times, Los Angeles Times, mas também reações negativas de grandes veículos como o Le Monde. Nas bilheterias do último final de semana, a obra também se destacou em Portugal e liderou nos Estados Unidos na arrecadação média por sala.