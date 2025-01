O filme “Coringa: Delírio a dois” lidera a lista dos indicados ao Framboesa de Ouro. Lady Gaga, protagonista do filme, também é destaque na premiação. A lista, divulgada nessa terça-feira (21/1), reúne aquelas produções consideradas pelo júri o pior do ano no cinema. Seguindo a tradição, os indicados foram revelados pouco antes dos concorrentes ao Oscar, que revela amanhã os indicados.





Além da sequência de “Coringa”, a lista inclui “Madame Teia”, que faz parte do Universo do Homem-Aranha; “Borderlands: o destino do universo está em jogo”, uma adaptação do videogame homônimo; e “Megalópolis”, de Francis Ford Coppola, como principais indicados às nove categorias.

O Framboesa de Ouro é uma paródia do Oscar, criada pelo publicitário John Wilson, e que está na 45ª edição. A brincadeira elege os piores do ano por meio de votos de 657 membros da "Associação Prêmio Framboesa de Ouro", que inclui jornalistas, cinéfilos e internautas.





A divulgação dos vencedores ocorre um dia antes do Oscar. Em 2024, a premiação foi realizada no dia 9 de março. Veja a lista completa dos indicados:

Pior Filme

Pior Ator

Jack Black, “Querido Papai Noel”

Zachary Levi, “Harold e o lápis mágico”

Joaquin Phoenix, “Coringa: Delírio a dois”

Dennis Quaid, “Reagan”

Jerry Seinfeld, “A batalha do biscoito Pop-Tart”

Pior Atriz

Cate Blanchett , “Borderlands: o destino do universo está em jogo”

Lady Gaga, “Coringa: Delírio a dois”

Bryce Dallas Howard, “Argylle - o superespião”

Dakota Johnson, “Madame Teia”

Jennifer Lopez, “Atlas”

Pior Ator Coadjuvante

Jack Black (apenas voz), “Borderlands: o destino do universo está em jogo”

Kevin Hart, “Borderlands: o destino do universo está em jogo”

Shia LaBeouf (como drag), “Megalópolis”

Tahar Rahim, “Madame Teia”

Jon Voight, “Megalópolis”, “Reagan”, “Shadow Land” & “Strangers”

Pior Atriz Coadjuvante

Ariana DeBose, “Argylle - o superespião” & “Kraven, o caçador”

Leslie Anne Down (como Margaret Thatcher), “Reagan”

Emma Roberts, “Madame Teia”

Amy Schumer, “A batalha do biscoito Pop-Tart”

FKA twigs, “O Corvo”

Pior Diretor

S.J. Clarkson, “Madame Teia”

Francis Ford Coppola , “Megalópolis”

Todd Phillips, “Coringa: Delírio a dois”

Eli Roth,“Borderlands: o destino do universo está em jogo”

Jerry Seinfeld, “A batalha do biscoito Pop-Tart”

Pior Combo

Qualquer dupla de personagens irritantes (mas especialmente Jack Black), “Borderlands: o destino do universo está em jogo”

Qualquer dupla de "atores de comédia" não engraçados, “A Batalha do biscoito Pop-Tart”

O elenco completo de Megalópolis, “Megalópolis”

Joaquin Phoenix e Lady Gaga, “Coringa: Delírio a dois”

Dennis Quaid e Penelope Ann Miller (como "Ronnie e Nancy"), “Reagan”

Pior Prequel, Rip-off, Remake ou Sequência

“O corvo”

“Coringa: Delírio a dois”

“Kraven, o caçador”

“ Mufasa: o rei leão ”

“Rebel Moon - parte 2: a marcadora de cicatrizes”

Pior Roteiro