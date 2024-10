"Parece solitário, desconhecido, assustador. Parece triste. Parece desesperador". É dessa forma que Jennifer Lopez, de 55 anos, avalia o momento em que se viu sem Ben Affleck. Em entrevista à revista Interview, repercutida por sites como o Daily Mail, a cantora, cujo matrimônio acabou esse ano, falou da ruptura da parceria.

"Você tem que ser saudável, ser completa. Você tem que ser boa sozinha. Eu pensei que tinha aprendido isso, mas não aprendi. E, então, quis provar para mim mesma que, tipo, eu preciso sair e ficar sozinha. É muito difícil", comentou.

Apesar da tristeza, a artista afirma que "essas coisas não vão matar" e que é capaz de ter alegria e felicidade sem um parceiro. "Não posso procurar isso em outras pessoas. Tenho que ter felicidade dentro de mim. Estar em um relacionamento não me define".

Segundo Jennifer, apesar de agora ter mais consciência do que quer, isso não impossibilita que possa cometer erros no futuro. "Quando sua casa inteira explode, você está lá nos escombros pensando: 'Como faço para não deixar isso acontecer de novo?'", refletiu.

Fim do casamento

Em agosto, J.Lo solicitou sozinha o divórcio oficialmente ao entrar com um pedido no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles.

Conforme o TMZ, não havia nenhum acordo pré-nupcial. Uma fonte disse à People que a cantora tentou fazer as coisas darem certo e estava com o coração partido pelo rumo que tudo havia tomado.