O escritor e jornalista mineiro Carlos Herculano Lopes participa da edição de outubro do Livro do Mês, projeto da Academia Mineira de Letras (AML), nesta quarta-feira (9/10), às 19h30, na sede da instituição (Rua da Bahia, 1.466 – Lourdes). O autor vai apresentar a obra “O último conhaque” em um bate-papo descontraído com o público, com mediação do escritor, pesquisador e professor de literatura Flávio de Castro.

No romance, Herculano, que trabalhou durante 24 anos no Estado de Minas, convida o leitor a acompanhar uma volta ao passado, em que o protagonista se depara com surpreendentes revelações sobre ele próprio e sua família. Após a morte da mãe, Fernando retorna à cidade natal, de onde saiu criança, logo depois do assassinato do pai, prometendo nunca mais voltar. Perdido em um lugar que deveria ser seu lar e completamente sozinho, ele é atormentado pelas lembranças e começa a revisitar segredos que desejaria esquecer, tentando superar traumas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“O último conhaque” foi publicado em 1995 e, ao longo dos últimos quase 30 anos, ganhou diversas reedições. O escritor foi eleito recentemente para a cadeira 37 da AML, que pertenceu a Olavo Romano. O evento tem entrada franca. Para obter o certificado de participação, é necessário solicitá-lo previamente pelo link na bio do Instagram @amletras.