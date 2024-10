Diddy está detido no Metropolitan Detention Center, em Nova York, desde setembro

Sean 'Diddy' Combs, que foi preso em 16 de setembro por acusações de extorsão e abuso sexual, está tentando novamente ser liberado sob fiança. É a terceira vez que o rapper protocola documentos para aguardar seu julgamento em liberdade em três semanas.





Desta vez, ele está tentando apelar da decisão que lhe negou fiança no início de outubro. Os motivos, segundo os promotores do caso, foram que Diddy apresenta risco de fuga e de manipulação de testemunhas se responder em liberdade.





Como garantia do bom comportamento do rapper, seus advogados ofereceram US$ 50 milhões de fiança, mais a promessa de não ter visitantes mulheres que não sejam de sua família enquanto aguarda julgamento em sua mansão em Miami.





Diddy também prometeu continuar tentando vender seu avião particular, não contatar testemunhas do grande júri e realizar testes de drogas semanais.





O rapper se declarou inocente de todas as acusações e está detido no Metropolitan Detention Center, em Nova York.