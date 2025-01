A cantora Lady Gaga fará show na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio, a partir das 21h. Segundo o jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, a prefeitura da cidade acertou os detalhes para aquela que será a maior apresentação da carreira da Mother Monster.

De acordo com o colunista, nesta madrugada, Bernardo Fellows, chefe da área de eventos da Prefeitura do Rio de Janeiro, assinou o documento que autoriza o pedido da produtora Bonus Track para a realização do show. A empresa foi a mesma que trouxe o show de Madonna, realizado em 4 de maio de 2024.





O evento será gratuito e contará com uma área de 28 mil metros quadrados, sem fogos de artifícios. Serão espalhados telões e banheiros químicos ao longo da praia e da orla. A previsão de público é de 1 milhão de pessoas. O evento deve durar das 21h às 23h30, sem esclarecimentos da duração do show.





A primeira e última vez que Lady Gaga veio ao país foi em 2012. Em 2017, Gaga cancelou sua participação no Rock in Rio, no mesmo dia em que chegaria ao Brasil e um dia antes do show.





Na ocasião, ela afirmou estar “devastada” pelo cancelamento, que ocorreu devido a fortes dores pelo corpo, causada pela fibromialgia. A banda Maroon 5 substituiu Gaga no festival.