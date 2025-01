SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que foi anunciado como participante do BBB 25, Diego Hypolito teve seu passado revirado na internet. Fotos do atleta com Jair e Michelle Bolsonaro viralizaram nos últimos dias -e vêm causando repercussão negativa para a imagem de Diego.





Nesta segunda-feira (13), a assessoria de imprensa do ginasta enviou à reportagem fotos dele com Lula e Dilma, em diferentes ocasiões, e esclareceu o contexto em que foram feitas as imagens com Bolsonaro e Michelle.





Segundo os porta-vozes de Diego, o encontro dele com o ex-presidente aconteceu em 2019, quando o atleta estava em busca de apoio financeiro para participar dos Jogos Olímpicos.

- Ontem, com Diego Hypólito. Uma satisfação conversar com esse renomado atleta olímpico. Bom dia a todos! pic.twitter.com/HygsGYo0qK — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 21, 2019





"Diego enfrentava diversas dificuldades financeiras, sem salário e sem patrocínios, o que comprometia sua preparação para competir em mais uma Olimpíada", diz a nota da assessoria.





A nota afirma ainda que o ginasta "já se reuniu com diversas lideranças políticas, incluindo o atual presidente, sempre em busca de melhorias para o esporte no Brasil. Ele também incentivou publicamente a vacinação contra a Covid-19, demonstrando seu compromisso com a saúde pública e o bem-estar da população."





"Diego esclarece que não é bolsominion e reforça sua postura contra a desinformação e a negação científica", conclui a nota.





ATAQUES NAS REDES





Nos últimos dias, Diego foi acusado nas redes sociais de "desserviço à comunidade LGBTQIA+" e alvo de comentários como "Já sabemos quem eliminar primeiro", "Já temos o vilão do BBB" e "Cancelado na primeira semana com sucesso".





Em 2024, o atleta se explicou sobre a foto com Bolsonaro em participação no Altas Horas (Globo). "Quando me encontrei com o presidente Bolsonaro, foi ele quem pediu a reunião, não o contrário. Eu fui em prol do esporte, da cultura e da educação, áreas que estavam sendo deixadas de lado. Mas ao aparecer em uma foto, parece que você apoia todas as intolerâncias associadas. Recebi ameaças contra mim e minha família. Fui muito atacado", disse.





"A internet, muitas vezes, machuca as pessoas com o ódio que é disseminado. Sou gay e acredito que o respeito ao próximo deve estar acima de escolhas, atitudes e posições diferentes", falou ele na ocasião.





Em 2020, Diego foi candidato a vereador em São Paulo pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), mas não se elegeu.