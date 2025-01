Pela primeira vez em décadas, a "TV Globo" não levou o prêmio de Melhor Novela do ano da Associação Paulista de Críticos (APCA). A premiação aconteceu nessa segunda-feira (20/1), em São Paulo, e elegeu "Pedaço de Mim", da Netflix, como a novela do ano.





Com 17 capítulos, o melodrama é a primeira novela brasileira da gigante do streaming. A história assinada por Angela Chaves gira em torno de Liana (Juliana Paes), uma mulher que passa por uma superfecundação heteroparental, ou seja, ela fica grávida de gêmeos de pais diferentes.





Casada, a mulher planejava ter um filho com o marido, Tomás (Vladmir Brichta), mas ela descobre uma traição, que muda toda a relação. No mesmo dia, ela sofre um abuso sexual. O agressor é Oscar (Felipe Abib), um playboy, filhinho de papai, que se acha superior aos outros e se aproveita do dinheiro e influência da família para evitar as consequências dos seus atos.

Dias depois, ela descobre que está grávida de gêmeos, mas que cada bebê tem um pai diferente. Ela tentará ao máximo manter a situação em segredo e manter a família unida.

Mesmo perdendo a categoria de Melhor Novela, a Rede Globo levou outros prêmios importantes. A estatueta de Melhor Ator foi para Chay Suede, por "Mania de você"; Andrea Beltrão foi eleita Melhor Atriz por "No rancho fundo".





A Netflix ganhou o título de série do ano, com “Senna”. A GloboPlay levou o de Melhor Série Documental, por "Kubrusly: mistério sempre há de aparecer". O programa “Sem censura”, comandado por Cissa Guimarães na TV Brasil, foi eleito o Melhor Programa de TV.

A APCA fez ainda uma homenagem a Faustão, laureado com o prêmio especial da crítica.