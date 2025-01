A peça “Frida em fragmentos e passos” terá sessão nesta terça-feira (21/1), às 20h, no Teatro de Bolso do Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia), na programação da Campanha de Popularização Teatro e Dança. Bárbara Oliveira está em cena, além de assinar dramaturgia e direção em parceria com Gustavo Pedra.

O texto traz a história da pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954), com fragmentos de seu diário, abordando também sua relação conturbada com o muralista Diego Rivera (1886-1957).

A personagem se desdobra em quatro: a amiga imaginária (bailarina); a madrinha (morte); a esposa, pintora e artista; e a criança.

Ingressos custam R$ 25 nos postos da Campanha de Popularização Teatro e Dança. Vendas online no Portal Vá ao Teatro.