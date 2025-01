Vocalista do Abalô-caxi, Amandona estreará neste ano no pré-Carnaval com bloco próprio, que leva seu nome



Mudar, todo mundo tem direito. Se no futuro vai ser diferente, ela não sabe. Mas, neste momento, Amandona compõe sobre ela mesma. E quando a canção não é autoral, os versos dizem o que poderia ter vindo dela.

A letra é dela: "Eu não sou todo mundo/Passo debaixo da escada/Vou fundo/Cutuco a ferida", canta Amandona. O violão, cheio de personalidade, é de seu parceiro, Luca Trezza, que gravou todas as cordas no EP produzido por Luiza Brina.



"Acho que uma das coisas legais da minha carreira é que há lugar para a vulnerabilidade. Não acho que tenho que só compor sobre a minha vida, mas as pessoas precisam me conhecer de alguma forma. Gosto de saber a história das composições (dos outros). Isto me conecta com os artistas. Então tento fazer isto", conta Amandona.



"Intensa", seu primeiro EP, começou a vir a público em outubro passado, quando ela lançou a canção homônima, outra de lavra própria. Em novembro, foi a vez de "Maluca", de Luís Capucho, em registro bem diferente, mais intimista do que o que Cássia Eller apresentou em “Com você… Meu mundo ficaria completo” (1999).



Reapresentação

"A ideia deste EP era fazer uma reapresentação, (com músicas) que sejam mais próximas do que acredito que seja meu som, de uma pessoa bem intensa e maluca", brinca ela. Amandona vem jogando nas 11 desde que abandonou o escritório de advocacia para se dedicar exclusivamente à música.



Valadarense que vive há 13 anos em Belo Horizonte, fez escola na noite, cantando em bares das duas cidades. A partir de 2020, quando deu um basta no direito e se assumiu cantora e compositora, já fez vários lançamentos on-line, em sua conta no Instagram. Criou shows com mulheres que são referência – “Amandona canta Rita e Cássia” e “Amandona canta Marília Mendonça” – e se jogou no carnaval.



É uma das vozes que comandam o bloco Abalô-caxi, que sai nas manhãs do domingo de Carnaval, na Praça Sete. "É um bloco que se pauta pela diversidade e pela inclusão. Cresceu muito rápido, e como é inspirado na Tropicália, me deu um outro alcance", conta ela.



Para este ano, ela vem com uma novidade. No pré-carnaval, vai lançar o Bloco da Amandona. Dia e trajeto ainda estão sendo definidos, mas já está certo que o desfile será dela com sua banda cantando "mulheres que representam outras mulheres, como Marília, Cássia e Rita, e outras vozes LGBT, como Adriana Calcanhotto, Marina Lima, Zélia Duncan", conta Amandona. O cortejo contará com a participação de outras cantoras.



No período até a folia, ela deverá participar de shows de outros blocos. Mas isto é só o início de 2025, ano que reserva outras novidades. Está previsto para junho o lançamento de "Se eu pudesse te beijava até a voz", primeiro álbum da cantora. Está quase pronto – na próxima segunda (27/1) termina o período no estúdio e depois começa o processo de mixagem.



"É um disco de canções de amor, com 10 canções", conta ela, que assina todas as faixas. São nove inéditas e uma regravação, com novos arranjos, para "Sereia", single que ela lançou em 2023. Gravado em São Paulo e produzido por Luiza Brina, é um disco que vai na mesma toada que as canções do EP, com muito foco nos violões.



"É uma pegada orgânica que traz referências de quem me influenciou, de artistas que abriram caminho para mulheres como eu", conta ela. Uma das inéditas é "Se eu soubesse como", com um apelo jazzístico, meio Ângela Rô Rô.







"INTENSA"

• EP de Amandona. Três faixas, independente. Disponível na plataformas digitais