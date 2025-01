SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jão, de 30 anos, anunciou uma pausa na carreira em entrevista ao "Fantástico" (Globo) de domingo (19/1).

O cantor revelou a pausa com exclusividade ao programa. "Quero dar um tempo. Virar um fantasma. Curtir as coisas. A gente não programou nada de eu vou voltar tal dias. Quero fazer uma festa, ficar com meus gatos sem fazer nada."





"Eu preciso desse tempo. Eu não queria, até que todo mundo em volta falou: é uma coisa que você precisa", disse Jão.





Jão continuou. "Sempre subo no palco pensando que talvez possam tirar isso de mim. É uma coisa que eu tenho que tratar. Foi tão difícil chegar ali depois de 4 álbuns, 7 anos. Foi algo que eu conquistei, mas o adolescente e a criança em mim tem medo de alguém vir e falar: era só isso, acabou, pega suas coisas e vai embora."





Na entrevista, ele ainda prometeu aos fãs. "Eu volto e volto melhor do que nunca."





O cantor revelou também quantas pessoas passaram pela turnê Super. "400, 500 mil. A gente rodou o Brasil inteiro. Pra esse show de São Paulo acho que a gente bate o recorde de público nacional."