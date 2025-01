O comediante Geraldo Magela diz que atualiza o espetáculo criado há 28 anos com as situações cotidianas que enfrenta

Nos anos 1990, o comediante belo-horizontino Geraldo Magela foi ao programa Jô Soares Onze Meia, no SBT/Alterosa, pela primeira vez. Ao contar causos do cotidiano de uma pessoa com deficiência visual – Magela foi diagnosticado com retinose pigmentar ainda na infância – arrancou gargalhadas da plateia e do apresentador.



Apesar do sucesso da entrevista – que mais tarde o levou a frequentar os principais programas de televisão do país e se encontrar com Jô mais uma dúzia de vezes – o comediante deixou o palco desapontado.



“Foram 18 minutos de entrevista, e como na época eu não tinha textos próprios, interpretei o material do ‘Radioatividade’”, conta ele, mencionando seu primeiro trabalho no teatro, uma sátira de programas de rádio. “Quando a entrevista acabou, fiquei destruído. Sou muito crítico e achei que poderia ter me saído muito melhor.”



Após o programa, recebeu uma ligação de Kaquinho Big Dog, nome artístico do comediante, músico e radialista mineiro Acácio Oliveira (1962-2024). Kaquinho era autor de algumas das piadas que Magela contou no palco do Jô.



“Ele me disse que, se não fosse pelos textos dele, a entrevista teria sido uma porcaria. Tomei aquilo como desafio, mesmo sabendo ele estava brincando comigo. Éramos grandes amigos. Naquele dia, decidi que escreveria um espetáculo sozinho”, relembra Magela.



Carreira no rádio

Assim nasceu “Ceguinho é a mãe”, espetáculo criado há 28 anos, em cartaz na 50ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, com sessão neste domingo (19/1), às 19h, no Teatro Monte Carmo Shopping, em Betim.



Nascido em Venda Nova, Geraldo Sebastião Magela Dias chegou a vender picolé, bolinho de espinafre e refresco antes de ir para a rádio, onde apresentou programas de humor. Passou pela Inconfidência, Capital, Itatiaia e Espacial FM, até estrear no teatro “Radioatividade”. Ao lado de Kaquinho Big Dog, conduziu o show “Cegos, mancos e loucos”, em que falavam com humor sobre deficiência física e visual.



Em “Ceguinho é a mãe”, Magela aborda as gafes comuns cometidas em relação a pessoas com deficiência visual, muitas vezes decorrentes da falta de informação. Apesar de ter estreado há quase três décadas, ele diz que o espetáculo continua atual e está sempre se renovando.



“Faço um rodízio de piadas. Quem assiste à peça mais de uma vez percebe que sempre tem algo novo, porque adiciono situações que acontecem na minha vida”, conta Magela. “Tem sempre alguém que acha que, além de cego, sou surdo, e fica gritando no meu ouvido. Tem aquelas situações em que a pessoa não fala diretamente comigo, mas com a pessoa que está ao meu lado, como se eu não estivesse ali. Transformo esses acontecimentos em material para o show.”



Para além dos causos narrados com bom humor, Magela diz que tenta equilibrar comédia e conscientização a respeito das deficiências visuais.



“Quando acaba o espetáculo, fecho com uma mensagem de motivação. Por não enxergar, tenho 80% a menos de chance de aproveitar a vida, porque a visão é fundamental. Digo para a plateia que, dos 20% restantes, os transformo em 100% à minha maneira. Tem gente que tem muito, mas não aproveita e vive reclamando. Além da comédia, trago de maneira resumida uma mensagem de conscientização”, afirma.





“CEGUINHO É A MÃE”

Com Geraldo Magela. Neste domingo (19/1), às 19h, no Teatro do Monte Carmo Shopping (Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 1119 - Ingá Alto, Betim). Ingressos: R$ 25, à venda nos Postos Sinparc, localizados no piso GG do Shopping Cidade (Rua dos Tupis, 337 - Centro), no Teatro do Pátio Savassi (Av. do Contorno, 6.061 - São Pedro) e no Shopping Monte Carmo (Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 1.119 - Ingá Alto, Betim). A compra de ingressos pela internet e nas bilheterias dos teatros está sujeita ao aumento do valor.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes